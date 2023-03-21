В Чите детсад заплатит за травму ребенка

Центральный районный суд Читы удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавших с детсада компенсацию в 120 тыс рублей за травму ребенка, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.В июне 2022 года трехлетний воспитанник читинского детского сада во время прогулки и игры с деревянной конструкцией по собственной неосторожности получил травму пальца правой руки с отделением ногтевой пластины. Получению травмы способствовал ненадлежащий контроль со стороны образовательного учреждения за безопасностью несовершеннолетних.В случае недостаточности средств у самого детсада деньги могут быть взысканы с администрации Читы. Решение суда в законную силу не вступило, отметили в надзорном органе.Фото: «Номер один»