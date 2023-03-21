Общество 21.03.2023 в 16:12

В Чите детсад заплатит за травму ребенка

Суд взыскал с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в 120 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Чите детсад заплатит за травму ребенка
Центральный районный суд Читы удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавших с детсада компенсацию в 120 тыс рублей за травму ребенка, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В июне 2022 года трехлетний воспитанник читинского детского сада во время прогулки и игры с деревянной конструкцией по собственной неосторожности получил травму пальца правой руки с отделением ногтевой пластины. Получению травмы способствовал ненадлежащий контроль со стороны образовательного учреждения за безопасностью несовершеннолетних.

В случае недостаточности средств у самого детсада деньги могут быть взысканы с администрации Читы. Решение суда в законную силу не вступило, отметили в надзорном органе.

Фото: «Номер один»
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инцидент ребенок травма детсад

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