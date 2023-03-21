Общество 21.03.2023 в 17:30

Жители более 200 республиканских новостроек начнут платить за капремонт с 1 июля

Их жителям срочно нужно выбрать способ формирования фонда
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Текст: Иван Иванов
Жители более 200 республиканских новостроек начнут платить за капремонт с 1 июля
До конца марта собственникам необходимо выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - денежные средства могут накапливаться как на счете регионального оператора, так и на специальном счете в управляющей компании. Об этом на правительственном брифинге рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.

В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 4125 многоэтажек, 212 из которых – новостройки. Срок оплаты взносов за капитальный ремонт с 1 июля наступает у жителей 204 домов из Улан-Удэ и Северобайкальска, Селенгинского, Северо-Байкальского, Прибайкальского, Мухоршибирского и Кабанского районов. Их перечень и образцы необходимых документов размещены на сайте Фонда капитального ремонта.

«Жители новостроек вправе выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора или на специальном счете. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято на общем собрании собственников не позднее 31 марта», - рассказал директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.

В фонде отмечают, что в настоящее время поступило всего два протокола о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. По 202 многоквартирным домам информация отсутствует. В случае, если собственники не примут решение самостоятельно, за них это сделает орган местного самоуправления и автоматически фонд такого дома начнет формироваться на счете регоператора.

Фото: «Номер один»
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