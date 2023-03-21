Общество 21.03.2023 в 18:26

Александр Бастрыкин взял на контроль судьбу жителей дома-памятника в Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии должен провести проверку

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Текст: Лариса Ситник
Александр Бастрыкин взял на контроль судьбу жителей дома-памятника в Улан-Удэ

Председатель СК России поручил провести проверку по информации о небезопасных условиях проживания в доме, являющимся объектом культурного наследия в Бурятии.

Напомним, недавно мы писали о небезопасных условиях проживания в доме, являющемся объектом культурного наследия «Усадьба зажиточного горожанина». Деревянному строению более ста лет, в нем прогнили стены и потолки, отсутствуют системы канализации, отопления и фундамента, нарушена целостность крыши.

- Дому больше 100 лет. Туалет давно сгнил. Угол просел, в стенах дыры, все прогнило. Печь развалилась. Бревна в стенах рассыпались, покосилась крыша. Фундамента нет, венцы сгнили, зимой в помещениях вода замерзает в ведре. В этих условиях жить нельзя, - говорил один из собственников дома Гарма Мижиддоржиев.

Несмотря на такие условия, собственники помещений не могут провести какие-либо ремонтные работы, поскольку для этого необходимо привлечение специализированных организаций. Обращения в администрацию результатов не приносят, срок расселения граждан не определён.

Горожанин, поняв, что дом отремонтировать не получится, решил обратиться за помощью в мэрию – у чиновников он попросил предоставить ему другое жилое помещение или выплатить денежную компенсацию.

В администрации Гарме Ринчиновичу сообщили о том, что в декабре прошлого года межведомственная комиссия признала дом аварийным, но снести его или сделать капремонт нельзя, дом нужно реставрировать.

К удивлению пенсионера, реставрацию дома он, как собственник, должен оплатить самостоятельно. Сначала ему нужно обратиться в специализированную организацию для разработки проектно-сметной документации на реставрацию, а потом заняться ремонтом под строгим контролем комитета государственной охраны объектов культурного наследия.

У горожанина есть еще один вариант – дождаться расселения из аварийного дома, когда государство предоставит ему другое жилье. Однако ждать придется как минимум несколько лет.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.


Фото: "Номер один"

Теги
следственный комитет Бастрыкин аварийное жилье проверка

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