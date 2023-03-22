В Бурятии танкисты прорвали укрепрайон условного противника

В Бурятии с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа проведено учение, в ходе которого штурмовые группы прорвали укрепленный район и замаскированные опорные пункты условного противника, сообщили в пресс-службе ВВО.Во время учений экипажи БМП-2 совершили марш-подход к линии соприкосновения с «противником» и рассредоточились на местности. Прикрытие мотострелков в ходе прорыва укрепленного района обеспечили расчеты на пикапах высокой проходимости, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, расчеты противотанковых комплексов «Метис» подавили огневые точки условного противника.Обеспечив проход в укрепленном районе «противника», передовые разведывательные группы мотострелков провели зачистку условно захваченных позиций, поразив появляющиеся цели из штатного вооружения.Помимо этого на отдельном участке войскового стрельбища, под руководством инструкторов с боевым опытом, с военнослужащими проведены занятия по армейской тактической стрельбе.Фото: ВВО