- Это бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе. Организуйте служебную проверку и выдайте предложения. Надо усилить контроль за состоянием ограждений, другими элементами благоустройства, — сказал Игорь Шутенков.





Также мэр Улан-Удэ отметил неудовлетворительное состояние дорожных делиниаторов на пл. Комсомольская и на перекрестке по ул. Ербанова.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в администрации города дал ряд поручений структурным подразделениям, касающихся благоустройства. Он обратил внимание на состояние дорожных ограждений и делиниаторов. В частности, обсуждался вопрос отсутствия единого стиля дорожных ограждений на улице Коммунистической, которые были установлены в прошлом году.В 2020 году на улице Коммунистическая в ходе ремонта дороги подрядная организация демонтировала старые ограждения. Однако, новые подрядчик не установил, поскольку в смете данные работы не были заложены. В прошлом году для обеспечения безопасности дорожного движения на участке по улице Коммунистическая до улицы Балтахинова были установлены металлические ограждения, дизайн которых заметно отличается от ограждений, расположенных на противоположной стороне.- Делиниаторы, которые мы ставим, на пл. Комсомольская — постоянно разлетаются. То ли они смонтированы плохо, то ли мешают радиусу поворота, выясняйте. Организовывайте работу с подрядчиками, чтобы восстанавливали, должен быть порядок на дорогах, - сказал мэр.По итогам совещания Игорь Шутенков поручил привести дорожные ограждения в порядок, восстановить все поврежденные делиниаторы, а также усилить контроль за их состоянием. В случае повреждений элементов благоустройства — оперативно и качественно приводить их в порядок.Фото: мэрия Улан-Удэ