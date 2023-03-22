Общество 22.03.2023 в 12:23

Уметь распоряжаться деньгами

В Бурятии финансовую грамотность воспитывают с детства
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Текст: Валентин Соколов
Уметь распоряжаться деньгами
Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ) провел очередной семинар для районных активистов, занимающихся повышением финансовой грамотности жителей Бурятии. Во время семинара его участники обменялись опытом, также их познакомили с имеющимися наработками и планами на ближайшее время. РЦФГ  создан два года назад и постоянно наращивает свою работу.

Веление времени

Но финансовая грамотность это не только умение распознать мошенников и не поддаться на их уловки. Это более широкое понятие, означающее способность человека ответственно распоряжаться финансами, рационально вести бюджет, ориентироваться в кредитовании, страховании, здраво рассчитывать свои финансовые возможности и перспективы. Например, не стоит брать кредит, чтобы купить не очень нужный, но дорогой гаджет, так как он в моде.

По всей республике работает сеть активистов-кураторов,  координирующих работу по повышению финансовой грамотности земляков. Основу сети составляют педагоги школ и работники муниципальных органов управления образованием. Это не случайно. В республике, разумеется, стараются повышать финансовую подкованность всех групп населения. Но особенно большое внимание уделяют молодому поколению. Недавно для активистов провели очередной семинар.

Как отметила в начале семинара представитель Минобразования Бурятии Дарима Цыренова, наличие кураторов на местах позволяет облегчить взаимодействие с муниципалитетами. В республике главным координатором работы по продвижению финансовой грамотности, как известно, является это министерство.

«В настоящий момент стоит задача поменять финансовую культуру», - подчеркнул в ходе семинара Солбон Хобраков, руководитель РЦФГ.

Для проведения работы обучены и продолжают обучаться десятки финансовых консультантов, множество школ в Бурятии получили статус опорных, подключается масса волонтеров финансовой грамотности. В общем, работу ведут сотни человек. И то, как она осуществляется, постоянно держится на контроле.

Большое внимание уделяется и вовлечению учителей в обучение финансовой грамотности школьников – повышают их квалификацию.

«В этом году мы продумали шесть программ для педагогов: особенности преподавания финансовой грамотности, формирование финансовой грамотности в курсе математики, обществознания, методы и технологии обучения финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях и другие», - отметил Солбон Хобраков.

Собравшимся рассказали об онлайн-тестах по финансовой грамотности, онлайн-уроках.

Общее дело

Подрастающее поколение вовлекают различными способами, начиная с самого простого - конкурсов детского рисунка на эту тему. Так, в 2022 году прошел конкурс в школах Улан-Удэ, на который поступило более 250 рисунков. Сейчас предполагается конкурс для районов республики. «Активные районы мы в конце года хорошо поощрим», - заверил собравшихся руководитель РЦФГ.

Активистам готовы оказать любую посильную помощь, РЦФГ всегда на связи. «Если вы хотите пригласить спикеров на ваше мероприятие, пожалуйста, сообщайте, мы с вами это обсудим, согласуем. Мы открыты», - твердо заверили собравшихся.

В числе лучших районов – Селенгинский. О накопленном опыте на семинаре рассказала районный куратор финансовой грамотности Елена Цыбикдоржиева. «Ученики очень положительно относятся, им это интересно. Наш учитель средней школы № 5 г. Гусиноозерска Наталья Александровна Поломошнова, например, говорит: «Задаем детям один параграф, а они читают два», - поделилась она с «Номер один» в перерыве семинара.

Среди новинок, которые РЦФГ представил участникам, были два анимационных персонажа – Феечка-копеечка и Задира-транжира. Яркие ростовые фигуры вошли в зал и пообщались с присутствующими. Феечка и Задира будут помогать прививать детям нужные знания в игровой, ненавязчивой форме. Всем сообщили, что аниматоры могут выезжать в сельские школы, детсады. Скоро к ним присоединится третий герой - Гном-эконом.

«Есть специальные разработки для детских садов. Сегодня вы все это получите для опорных детских садов», - порадовали активистов. Кстати, во второй части семинара собравшиеся приняли участие в мастер-классах по обучающей настольной игре «Финансовое лото» и деловой игре «Малый бизнес». При подведении итогов игр был проведен разбор разных ситуаций, подчеркнуты основные акценты.

Финансовое просвещение жителей республики активно поддерживает Нацбанк Бурятии. Его представитель Ирина Зандынова рассказала о таких формах работы, как онлайн-уроки финансовой грамотности и специальные вебинары российского Центробанка.

На семинаре участники получили методические материалы по финансовой грамотности - игры по финансовой грамотности, блокноты, дневники и другую атрибутику.

Главной оценкой положения в Бурятии с финансовой грамотностью является финансовый зачет. В позапрошлом году регион был на 81-м месте в РФ. По итогам 2022 года республика заняла 18-е место. Результаты работы налицо – РЦФГ завершил этап становления и выходит на полные обороты. Среди ближайших задач – добиться размещения материалов по финграмотности на сайтах муниципальных образований, школ.

Интересующую информацию можно получить по телефону 8 (3012) 21-61-13 или электронной почте rcfg.briop@mail.ru.

Фото: «Номер один»
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