Общество 22.03.2023 в 12:23
Уметь распоряжаться деньгами
В Бурятии финансовую грамотность воспитывают с детства
Текст: Валентин Соколов
Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ) провел очередной семинар для районных активистов, занимающихся повышением финансовой грамотности жителей Бурятии. Во время семинара его участники обменялись опытом, также их познакомили с имеющимися наработками и планами на ближайшее время. РЦФГ создан два года назад и постоянно наращивает свою работу.
Веление времени
Но финансовая грамотность это не только умение распознать мошенников и не поддаться на их уловки. Это более широкое понятие, означающее способность человека ответственно распоряжаться финансами, рационально вести бюджет, ориентироваться в кредитовании, страховании, здраво рассчитывать свои финансовые возможности и перспективы. Например, не стоит брать кредит, чтобы купить не очень нужный, но дорогой гаджет, так как он в моде.
По всей республике работает сеть активистов-кураторов, координирующих работу по повышению финансовой грамотности земляков. Основу сети составляют педагоги школ и работники муниципальных органов управления образованием. Это не случайно. В республике, разумеется, стараются повышать финансовую подкованность всех групп населения. Но особенно большое внимание уделяют молодому поколению. Недавно для активистов провели очередной семинар.
Как отметила в начале семинара представитель Минобразования Бурятии Дарима Цыренова, наличие кураторов на местах позволяет облегчить взаимодействие с муниципалитетами. В республике главным координатором работы по продвижению финансовой грамотности, как известно, является это министерство.
«В настоящий момент стоит задача поменять финансовую культуру», - подчеркнул в ходе семинара Солбон Хобраков, руководитель РЦФГ.
Для проведения работы обучены и продолжают обучаться десятки финансовых консультантов, множество школ в Бурятии получили статус опорных, подключается масса волонтеров финансовой грамотности. В общем, работу ведут сотни человек. И то, как она осуществляется, постоянно держится на контроле.
Большое внимание уделяется и вовлечению учителей в обучение финансовой грамотности школьников – повышают их квалификацию.
«В этом году мы продумали шесть программ для педагогов: особенности преподавания финансовой грамотности, формирование финансовой грамотности в курсе математики, обществознания, методы и технологии обучения финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях и другие», - отметил Солбон Хобраков.
Собравшимся рассказали об онлайн-тестах по финансовой грамотности, онлайн-уроках.
Общее дело
Подрастающее поколение вовлекают различными способами, начиная с самого простого - конкурсов детского рисунка на эту тему. Так, в 2022 году прошел конкурс в школах Улан-Удэ, на который поступило более 250 рисунков. Сейчас предполагается конкурс для районов республики. «Активные районы мы в конце года хорошо поощрим», - заверил собравшихся руководитель РЦФГ.
Активистам готовы оказать любую посильную помощь, РЦФГ всегда на связи. «Если вы хотите пригласить спикеров на ваше мероприятие, пожалуйста, сообщайте, мы с вами это обсудим, согласуем. Мы открыты», - твердо заверили собравшихся.
В числе лучших районов – Селенгинский. О накопленном опыте на семинаре рассказала районный куратор финансовой грамотности Елена Цыбикдоржиева. «Ученики очень положительно относятся, им это интересно. Наш учитель средней школы № 5 г. Гусиноозерска Наталья Александровна Поломошнова, например, говорит: «Задаем детям один параграф, а они читают два», - поделилась она с «Номер один» в перерыве семинара.
Среди новинок, которые РЦФГ представил участникам, были два анимационных персонажа – Феечка-копеечка и Задира-транжира. Яркие ростовые фигуры вошли в зал и пообщались с присутствующими. Феечка и Задира будут помогать прививать детям нужные знания в игровой, ненавязчивой форме. Всем сообщили, что аниматоры могут выезжать в сельские школы, детсады. Скоро к ним присоединится третий герой - Гном-эконом.
«Есть специальные разработки для детских садов. Сегодня вы все это получите для опорных детских садов», - порадовали активистов. Кстати, во второй части семинара собравшиеся приняли участие в мастер-классах по обучающей настольной игре «Финансовое лото» и деловой игре «Малый бизнес». При подведении итогов игр был проведен разбор разных ситуаций, подчеркнуты основные акценты.
Финансовое просвещение жителей республики активно поддерживает Нацбанк Бурятии. Его представитель Ирина Зандынова рассказала о таких формах работы, как онлайн-уроки финансовой грамотности и специальные вебинары российского Центробанка.
На семинаре участники получили методические материалы по финансовой грамотности - игры по финансовой грамотности, блокноты, дневники и другую атрибутику.
Главной оценкой положения в Бурятии с финансовой грамотностью является финансовый зачет. В позапрошлом году регион был на 81-м месте в РФ. По итогам 2022 года республика заняла 18-е место. Результаты работы налицо – РЦФГ завершил этап становления и выходит на полные обороты. Среди ближайших задач – добиться размещения материалов по финграмотности на сайтах муниципальных образований, школ.
Интересующую информацию можно получить по телефону 8 (3012) 21-61-13 или электронной почте rcfg.briop@mail.ru.
Фото: «Номер один»
Веление времени
Но финансовая грамотность это не только умение распознать мошенников и не поддаться на их уловки. Это более широкое понятие, означающее способность человека ответственно распоряжаться финансами, рационально вести бюджет, ориентироваться в кредитовании, страховании, здраво рассчитывать свои финансовые возможности и перспективы. Например, не стоит брать кредит, чтобы купить не очень нужный, но дорогой гаджет, так как он в моде.
По всей республике работает сеть активистов-кураторов, координирующих работу по повышению финансовой грамотности земляков. Основу сети составляют педагоги школ и работники муниципальных органов управления образованием. Это не случайно. В республике, разумеется, стараются повышать финансовую подкованность всех групп населения. Но особенно большое внимание уделяют молодому поколению. Недавно для активистов провели очередной семинар.
Как отметила в начале семинара представитель Минобразования Бурятии Дарима Цыренова, наличие кураторов на местах позволяет облегчить взаимодействие с муниципалитетами. В республике главным координатором работы по продвижению финансовой грамотности, как известно, является это министерство.
«В настоящий момент стоит задача поменять финансовую культуру», - подчеркнул в ходе семинара Солбон Хобраков, руководитель РЦФГ.
Для проведения работы обучены и продолжают обучаться десятки финансовых консультантов, множество школ в Бурятии получили статус опорных, подключается масса волонтеров финансовой грамотности. В общем, работу ведут сотни человек. И то, как она осуществляется, постоянно держится на контроле.
Большое внимание уделяется и вовлечению учителей в обучение финансовой грамотности школьников – повышают их квалификацию.
«В этом году мы продумали шесть программ для педагогов: особенности преподавания финансовой грамотности, формирование финансовой грамотности в курсе математики, обществознания, методы и технологии обучения финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях и другие», - отметил Солбон Хобраков.
Собравшимся рассказали об онлайн-тестах по финансовой грамотности, онлайн-уроках.
Общее дело
Подрастающее поколение вовлекают различными способами, начиная с самого простого - конкурсов детского рисунка на эту тему. Так, в 2022 году прошел конкурс в школах Улан-Удэ, на который поступило более 250 рисунков. Сейчас предполагается конкурс для районов республики. «Активные районы мы в конце года хорошо поощрим», - заверил собравшихся руководитель РЦФГ.
Активистам готовы оказать любую посильную помощь, РЦФГ всегда на связи. «Если вы хотите пригласить спикеров на ваше мероприятие, пожалуйста, сообщайте, мы с вами это обсудим, согласуем. Мы открыты», - твердо заверили собравшихся.
В числе лучших районов – Селенгинский. О накопленном опыте на семинаре рассказала районный куратор финансовой грамотности Елена Цыбикдоржиева. «Ученики очень положительно относятся, им это интересно. Наш учитель средней школы № 5 г. Гусиноозерска Наталья Александровна Поломошнова, например, говорит: «Задаем детям один параграф, а они читают два», - поделилась она с «Номер один» в перерыве семинара.
Среди новинок, которые РЦФГ представил участникам, были два анимационных персонажа – Феечка-копеечка и Задира-транжира. Яркие ростовые фигуры вошли в зал и пообщались с присутствующими. Феечка и Задира будут помогать прививать детям нужные знания в игровой, ненавязчивой форме. Всем сообщили, что аниматоры могут выезжать в сельские школы, детсады. Скоро к ним присоединится третий герой - Гном-эконом.
«Есть специальные разработки для детских садов. Сегодня вы все это получите для опорных детских садов», - порадовали активистов. Кстати, во второй части семинара собравшиеся приняли участие в мастер-классах по обучающей настольной игре «Финансовое лото» и деловой игре «Малый бизнес». При подведении итогов игр был проведен разбор разных ситуаций, подчеркнуты основные акценты.
Финансовое просвещение жителей республики активно поддерживает Нацбанк Бурятии. Его представитель Ирина Зандынова рассказала о таких формах работы, как онлайн-уроки финансовой грамотности и специальные вебинары российского Центробанка.
На семинаре участники получили методические материалы по финансовой грамотности - игры по финансовой грамотности, блокноты, дневники и другую атрибутику.
Главной оценкой положения в Бурятии с финансовой грамотностью является финансовый зачет. В позапрошлом году регион был на 81-м месте в РФ. По итогам 2022 года республика заняла 18-е место. Результаты работы налицо – РЦФГ завершил этап становления и выходит на полные обороты. Среди ближайших задач – добиться размещения материалов по финграмотности на сайтах муниципальных образований, школ.
Интересующую информацию можно получить по телефону 8 (3012) 21-61-13 или электронной почте rcfg.briop@mail.ru.
Фото: «Номер один»
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