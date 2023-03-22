Общество 22.03.2023 в 14:37

В Улан-Удэ пожарные эвакуировали людей из ТК «Ольхон»

В здании прошли учения – по легенде там случилось короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пожарные эвакуировали людей из ТК «Ольхон»

Сегодня в торговом комплексе «Ольхон» прошли пожарно-тактические учения. С их помощью огнеборцы отрабатывают навыки и учатся работать в местах скопления людей. Кроме того, в учениях взаимодействуют сотрудники здания и подразделений МЧС Бурятии, чтобы вместе организовать эвакуацию посетителей в случае ЧС.

«Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в торговом зале на цокольном этаже. Загорание в данном помещении, характеризуется большой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и сильным задымлением»,

- рассказал Баир Александров, начальник пожарно-спасательной части №1 МЧС Бурятии.
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Следуя легенде, специалисты газодымнозащитной службы эвакуировали посетителей с верхних этажей. А при тушении будто бы на них обрушились потолочные перекрытия – провели аварийно-спасательные работы. Помимо пожарных на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, медицины катастроф и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.

«По итогам мероприятия прошел разбор ошибок и недочетов действий личного состава подразделений и персонала торгового комплекса. Учения оценены на «удовлетворительно»,

- поделились в МЧС Бурятии.
Всего в «организованном» пожаре приняли участие 37 огнеборцев, 8 единиц техники улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона.


Фото: МЧС Бурятии

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