Экономика и бизнес 26.07.2024 в 16:47

«Мы неотделимы от общества, в котором живем»

Председатель Байкальского банка Сбербанка рассказал о себе и работе
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Текст: Иван Иванов
«Мы неотделимы от общества, в котором живем»
В Байкальском банке Сбербанка сменился руководитель — его председателем стал Рушан Сахбиев. Ранее он работал заместителем председателя Волго-Вятского банка - занимал должность заместителя председателя-управляющий отделением «Банк Татарстан».

Теперь он во главе Сбера, который охватывает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край и Якутию. Отработав «стодневку», Рушан Сахбиев встретился с журналистами из четырех регионов.

Говоря о своем стиле управления, новый председатель Байкальского банка сказал, что у него нет единого стиля. «Где-то необходим мобилизационный стиль, связанный с потребностью в быстром решении вопроса. Вопросы, связанные с клиентами, с командой, требуют более демократичного стиля. Я стараюсь использовать весь свой управленческий багаж», - сказал Рушан Сахбиев.

Как отметил Рушан Флюрович, его принцип – всегда искать возможности. «Это должно определять и собственное настроение, и передаваться команде. Главное, не замирать в ощущении “у меня все плохо” или “у меня все хорошо”, а двигаться вперед», - считает Рушан Сахбиев.

Сбербанк работает в сфере искусственного интеллекта, нейросетей. В целом, Сбербанк разработал более 100 продуктов, многие из которых успешно используются в Бурятии.

За 2-й квартал значительно увеличилось финансирование бизнеса. «Это и малый бизнес, и крупный, и крупнейший. Строительство горно-обогатительной фабрики, финансирование, связанное с химической промышленностью, нефтедобычей, ритейлом, жилищным кредитованием и т. д. Мы на сегодняшний день – самый крупный кредитор экономики наших регионов», - сообщил председатель.

Говоря о вкладах населения, он отметил, что в ближайшее время тренд на сохранение высокой процентной ставки по вкладам продолжится.

Сбербанк помогает людям не потерять деньги, переведя их телефонным мошенникам. «Во втором квартале 41 человека в Иркутской области мы вывели из этого транса, спасли 33 млн рублей. В Бурятии предотвратили хищения на 9 млн рублей у 9 клиентов. В Забайкалье на 6 млн рублей у 11 человек. В Якутии – 5 клиентов на сумму 3,6 млн рублей», - сообщил Рушан Сахбиев.

СМИ задали вопрос продолжат ли существовать филиалы Сбербанка, ведь во многих местах они уже закрылись. «Количество клиентов Сбербанка растет, их в стране более 100 млн, но сегодня 90 процентов всех операций совершается по онлайн-каналам. Стратегии на закрытие филиалов нет - мы и закрываем, и открываем филиалы», - заверил он.

При новом руководстве Байкальский банк продолжит активно участвовать в жизни регионов. Рушан Сахбиев убежден, что роль Сбербанка в том числе в поддержке культурных и экологических акций, волонтерского движения, продвижении финансовой грамотности. Волонтеры компании высаживают огромное количество деревьев и т.д. «Мы не только финансовая организация или крупный работодатель. Мы неотделимы от общества, в котором живем, нам есть до всего дело», - подытожил Рушан Сахбиев.

Фото: предоставлено Сбербанком
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