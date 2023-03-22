Общество 22.03.2023 в 16:59

Иркутская область «уехала» в Монголию

Делегацию, в которую вошли представители ведущих министерств и бизнесмены, возглавляет Игорь Кобзев
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Текст: Номер один
Иркутская область «уехала» в Монголию
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым находится с рабочим визитом в Монголии, сообщили в пресс-службе обладминистрации Приангарья.
В делегацию вошли представители министерств экономического развития и промышленности, образования, сельского хозяйства, культуры, предприниматели из сферы агропромышленного комплекса, энергетики, представители культурных, образовательных и медицинских учреждений региона, Российского экспортного центра.

В первый день визита Игорь Кобзев встретился с временным поверенным в делах РФ в Монголии Сергеем Краминцевым и Торговым представителем РФ в Монголии Максимом Васильевым. Темой переговоров стали перспективы совместной работы по расширению экономических и культурно-гуманитарных связей. Было отмечено, что на протяжении многих лет Монголия остается стратегическим партнером региона и занимает седьмое место по объему двусторонней торговли.

«Считаю визит делегации региона в Монголию своевременным. У Иркутской области ввиду ее географического положения многолетние крепкие взаимоотношения с Востоком. Но политическая и экономическая повестка за последние годы сильно изменилась, поэтому потенциал сотрудничества с монгольскими партнерами мы видим в модернизации имеющейся базы. Учитывая интересы друг друга, будем искать новые форматы и точки взаимодействия», – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что прорабатывается вопрос открытия в Улан-Баторе павильона Иркутской области под брендом Baikal Natural в Торгово-логистическом комплексе Food City. Товаропроизводители региона готовы подключиться к реализации проекта, рассматривается вопрос создания оптово-розничных центров для продвижения их продукции.

Участники встречи и представители делегации региона приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Вопросы сотрудничества Иркутской области и Монголии глава региона Игорь Кобзев обсудил на встрече с вице-премьером Монголии – vинистром экономики и развития Чимэдийном Хурэлбаатаром.

«Я уверен, что всесторонние отношения наших стран должны и дальше интенсивно развиваться. Как я понимаю, внешнеэкономическая политика России ориентируется сегодня больше на азиатский регион. Вам нужны экономические коридоры, и здесь мы можем сыграть свою роль. Наши страны успешно сотрудничают в области нефти, энергетики. Среди туристов, посещающих Монголию, большее количество – из России. Поэтому я придаю большое значение расширению связей именно с приграничными районами», – отметил Чимэдийн Хурэлбаатар.

В 2022 году удалось достичь двукратного увеличения оборотов внешнеторгового оборота между Монголией и Иркутской областью по сравнению с 2021 годом. Основной статьей экспорта в Монголию остается продукция топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Значительный объем занимают поставки продукции пищеперерабатывающей промышленности региона. Со своей стороны, Монголия является поставщиком материалов для строительной отрасли региона.

Иркутская область готова предложить на экспорт в Монголию продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса, химической отрасли, машиностроения. Кроме этого, Приангарье готово реализовывать проекты создания совместных производств.

«Мы будем рады видеть монгольские компании в числе зарубежных инвесторов нашего региона. Для этого в Иркутской области созданы все условия: введена система льготного налогообложения, создана инфраструктура поддержки инвестора по принципу «одного окна», предоставляются площадки под развитие инвестпроектов и многое другое. Наши взаимоотношения не ограничиваются областью экономики. Здравоохранение, наука и культура, спорт и туризм остаются не менее важными сферами двустороннего взаимодействия, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Программа работы делегации рассчитана на три дня. Запланирован ряд встреч и переговоров с представителями правительства Монголии, крупных компаний, подписание около 20 договорных документов, в том числе экспортных контрактов. Делегация Иркутской области примет участие в выставке «Ворота Азии» и Российско-Монгольском бизнес-форуме, где будет представлен  инвестиционный и экспортный потенциал Иркутской области.

Фото: montsame.mn
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