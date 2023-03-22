Общество 22.03.2023 в 20:47
«Нужен. Хоть какой. Любой»
Девушка вышла замуж за полностью парализованного парня и родила ему сына
Текст: Номер один
Дмитрий Марущак 5 лет назад пережил инсульт. Он не разговаривает и практически полностью парализован: двигаются только голова и частично - правая рука. Между тем человек счастлив. Он женат, а четыре месяца назад стал отцом! Со своей будущей супругой Анастасией Дима начал встречаться уже после инсульта. Настя же говорит, это и есть любовь - когда вы вместе пережили испытания, посланные судьбой. О вере в чудо, о мужественности и женской упертости - материал КП-Новосибирск.
«Мне сказали – Дима умер»
Дмитрий и Анастасия познакомились, как миллионы других пар, на чьем-то дне рождения. Ей - 18, ему - 24, оба молоды и симпатичны, впереди жизнь. Он немного надменно оглядел будущую любовь с ног до головы, улыбнулся, протянул руку и сказал: «Приятно познакомиться». Через несколько лет Дима признался, что запомнил даже цвет ее платья, а вот Настя не запомнила даже лица.
- Моя память не захватила его образ - только карие глаза врезались в душу. Мы начали общаться не сразу. Сначала просто здоровались на улице, потом долго переписывались в соцсетях и постепенно стали настолько близки, что будто бы сроднились.
Такое легкое общение длилось несколько лет. В мае 2018 года Дима решил, что пора уже начать официально встречаться. Он тогда работал тренером в Новосибирске в спорткомплексе «Заря», а Настя жила и работала хореографом за городом - в поселке Чистоозерном. В Новосибирске бывала набегами. Тот май для них был полон надежд, и вдруг все рухнуло.
- У меня через несколько дней должен был быть день рождения. Я планировала приехать в Новосибирск, а Дима хотел предложить начать встречаться. Но не сложилось. Точнее, нет: все сложилось, но совсем по-другому, - рассказывает КП-Новосибирск Анастасия.
Однажды вечером Дмитрий после работы не вышел из спортзала. У молодого человека внезапно оторвался тромб. Охранник нашел тренера лежащим на полу. Дальше - скорая, искусственная кома, слова врачей о том, что после подобных инсультов выживают всего 2% пациентов.
- Мне позвонил кто-то из друзей и сказал: «А ты в курсе, что Дима Марущак умер?». В тот момент все внутри рухнуло - казалось, что я тоже умерла. После этого я на неделю исчезла для внешнего мира. Потом узнала, что он жив, но находится в коме и врачи прогнозов не делают.
Дима вышел из комы, но был обездвижен - немного шевелилась только правая рука. Запертый в собственном теле, он, конечно, думал: «А как там Настя? Захочет ли она теперь меня видеть?». Память, интеллект - это осталось сохранным.
«Как на личном?»
Настя говорит, что приезжала к клинике, но сил и смелости зайти в палату к парню не хватило:
- Кто я ему была? Не жена, не родня… Меня и не пустили бы. Приехала, постояла и ушла. Но мысли отвернуться и сделать вид, что мы были просто приятелями, у меня не возникло ни разу. Нужен. Хоть какой. Любой.
В итоге где-то через полгода общие друзья передали Насте, что Дима ждет и хочет встретиться. И 11 ноября 2018 года это произошло.
- Эта дата останется в моей памяти навсегда. Считаем ее стартом наших отношений. Я приехала к нему в больницу. Общались с помощью алфавитной доски: он показывал на буквы, я складывала их в слова. И вот так первым делом спросил: «Как на личном?». Просидели тогда долго. Я не плакала, хотя хотелось. Понимала, что должна держаться, - вспоминает Анастасия.
Так начались отношения этой пары. Насте тогда был 21 год.
- Юная - ветер в голове. Дура! - вот что порой приходилось слышать ей за спиной. Но она же упертая и на слова окружающих не обращала внимания, всегда была рядом с Димой, который мог теперь передвигаться в инвалидном кресле. А в 2021 году еще и замуж за него вышла.
Дима пригласил ее в гости на годовщину отношений, позвал проехать в комнату. На столе стояли цветы, а рядом - листок бумаги, где печатными буквами были написаны четыре слова: «Ты выйдешь за меня?». В руке - коробочка с кольцом. Настя даже не раздумывала: «Да!».
- Наслушалась я тогда со всех сторон. Но и родственникам, и друзьям сказала: «Если вы не принимаете мое решение, вы против меня», - говорит Настя. - Но для меня то, что Дима в коляске, не проблема. Много людей ведь так живут. Голова-то у него в порядке. Не просто так же Господь ему ее оставил.
«У него ребенок? Как так?»
Ребенка пара не планировала. Решили, если Бог даст, так тому и быть. И ведь дал! Может, в подтверждение того, что не просто так Диме дозволено было остаться живым. С ним мы тоже поговорили. Общались сообщениями в мессенджере: он набирает текст с помощью определенной программы и положения головы (см. «Конкретно»). Благодаря этому теперь даже ведет свой паблик в соцсетях, где рассказывает о своей жизни. Есть там и пост про отцовство:
- В один мартовский вечер я, как обычно, сидел за компьютером. Молча, со спины, подошла жена. Перед глазами положила тест на беременность. Он показал две полоски! Первые пару секунд был ступор. А затем пришло осознание того, что я скоро стану отцом! Эмоции просто переполняли - это словами не передать! Это когда о чем-то сильно мечтаешь и оно приходит или появляется, ты просто на седьмом небе от счастья! У многих возникнет мысль: «Да как так-то? Он же парализован!». Да, я парализован, но некоторые вещи работают как часы! И еще способен на некоторые вещи, несмотря на инсульт!
Сейчас сыну Саше четыре месяца. Папа участвует в жизни малыша, несмотря на свое положение.
- Каждое утро мы просыпаемся, и я кладу сына рядом с Димой, они вместе смотрят на гирлянду на стене, - описывает будни Настя. - Дима может его потрогать правой рукой за бочок, за пяточку. Купаем его вместе. Я набираю в ванночку водичку, сначала закатываю Диму, потом заношу Сашу, говорю ему: «Смотри, папа уже водичку набрал». Шутим, как без этого. Нам это необходимо. Конечно, Диме очень хочется потискать малыша…
В спорте бывших не бывает
Живет эта необычная семья в доме с родителями Димы. Они помогают и с сыном, и с внуком. За 5 лет после инсульта большого прогресса в здоровье у парня не случилось. Врачи говорят, чем дальше, тем меньше вероятность вернуть какие-то навыки. В итоге с каждым годом сложнее выбить бесплатные реабилитации, а иногда на запрос просто отвечают: «У вас нет показаний». Поэтому сейчас Дима занимается дома: делает упражнения из предыдущих поездок в ребцентры. В комплексе работа и с телом, и с мышцами языка и лица. И конечно, внутренняя борьба.
- Да, иногда он уходит в себя. Он же не робот, не машина. Но я ему всегда даю пинка, - смеется молодая мама. - Как и все, мы тоже иногда ссоримся. Я в сердцах могу даже крикнуть: «Ну что, разводимся?» Он мне тогда правой рукой фигу показывает. Заканчивается все примирением. А вообще, я Диме говорю: «Ты спортсмен, а в спорте бывших не бывает». Из-за сына надо вставать, стараться. Я думаю, что все-таки где-то что-то выстрелит. У него пережаты клетки мозга, которые отвечают за движение, дыхание, речь. Надо, чтобы эти функции взяли на себя соседние клетки. А для этого необходим сильный эмоциональный всплеск. А у нас ведь сын родился! Ну куда уж сильнее? Родители с детства рассказывают нам сказки. Вот я и верю, что Дима однажды возьмет и выпалит: «Как вы меня все достали!», - встанет и выйдет из комнаты. Вот эта вера в чудо не дает мне опустить руки. И муж тоже не дает. У нас с ним взаимовыгодное подпинывание друг друга, у нас с ним любовь.
Как Дмитрий общается с миром?
В семье Марущак есть специальная алфавитная доска, которую парню выдали в одном из реабилитационных центров. Дима показывает на буквы глазами, Настя складывает их в слова. Так они могут даже спорить и выяснять отношения.
Кроме того, Дмитрий сам ведет свою страницу в соцсетях. Для этого он использует специальную программу, которую разработал тоже парализованный парень из Новосибирска. Для работы нужна видеокамера, которая фиксирует положение головы и отображает его на электронной клавиатуре. Камера ловит движение головы и глаз, высвечивается буква, и надо щелкнуть мышкой, чтобы ее подтвердить. Так Дмитрий может писать слова.
Фото: предоставлено семьей Марущак
«Мне сказали – Дима умер»
Дмитрий и Анастасия познакомились, как миллионы других пар, на чьем-то дне рождения. Ей - 18, ему - 24, оба молоды и симпатичны, впереди жизнь. Он немного надменно оглядел будущую любовь с ног до головы, улыбнулся, протянул руку и сказал: «Приятно познакомиться». Через несколько лет Дима признался, что запомнил даже цвет ее платья, а вот Настя не запомнила даже лица.
- Моя память не захватила его образ - только карие глаза врезались в душу. Мы начали общаться не сразу. Сначала просто здоровались на улице, потом долго переписывались в соцсетях и постепенно стали настолько близки, что будто бы сроднились.
Такое легкое общение длилось несколько лет. В мае 2018 года Дима решил, что пора уже начать официально встречаться. Он тогда работал тренером в Новосибирске в спорткомплексе «Заря», а Настя жила и работала хореографом за городом - в поселке Чистоозерном. В Новосибирске бывала набегами. Тот май для них был полон надежд, и вдруг все рухнуло.
- У меня через несколько дней должен был быть день рождения. Я планировала приехать в Новосибирск, а Дима хотел предложить начать встречаться. Но не сложилось. Точнее, нет: все сложилось, но совсем по-другому, - рассказывает КП-Новосибирск Анастасия.
Однажды вечером Дмитрий после работы не вышел из спортзала. У молодого человека внезапно оторвался тромб. Охранник нашел тренера лежащим на полу. Дальше - скорая, искусственная кома, слова врачей о том, что после подобных инсультов выживают всего 2% пациентов.
- Мне позвонил кто-то из друзей и сказал: «А ты в курсе, что Дима Марущак умер?». В тот момент все внутри рухнуло - казалось, что я тоже умерла. После этого я на неделю исчезла для внешнего мира. Потом узнала, что он жив, но находится в коме и врачи прогнозов не делают.
Дима вышел из комы, но был обездвижен - немного шевелилась только правая рука. Запертый в собственном теле, он, конечно, думал: «А как там Настя? Захочет ли она теперь меня видеть?». Память, интеллект - это осталось сохранным.
«Как на личном?»
Настя говорит, что приезжала к клинике, но сил и смелости зайти в палату к парню не хватило:
- Кто я ему была? Не жена, не родня… Меня и не пустили бы. Приехала, постояла и ушла. Но мысли отвернуться и сделать вид, что мы были просто приятелями, у меня не возникло ни разу. Нужен. Хоть какой. Любой.
В итоге где-то через полгода общие друзья передали Насте, что Дима ждет и хочет встретиться. И 11 ноября 2018 года это произошло.
- Эта дата останется в моей памяти навсегда. Считаем ее стартом наших отношений. Я приехала к нему в больницу. Общались с помощью алфавитной доски: он показывал на буквы, я складывала их в слова. И вот так первым делом спросил: «Как на личном?». Просидели тогда долго. Я не плакала, хотя хотелось. Понимала, что должна держаться, - вспоминает Анастасия.
Так начались отношения этой пары. Насте тогда был 21 год.
- Юная - ветер в голове. Дура! - вот что порой приходилось слышать ей за спиной. Но она же упертая и на слова окружающих не обращала внимания, всегда была рядом с Димой, который мог теперь передвигаться в инвалидном кресле. А в 2021 году еще и замуж за него вышла.
Дима пригласил ее в гости на годовщину отношений, позвал проехать в комнату. На столе стояли цветы, а рядом - листок бумаги, где печатными буквами были написаны четыре слова: «Ты выйдешь за меня?». В руке - коробочка с кольцом. Настя даже не раздумывала: «Да!».
- Наслушалась я тогда со всех сторон. Но и родственникам, и друзьям сказала: «Если вы не принимаете мое решение, вы против меня», - говорит Настя. - Но для меня то, что Дима в коляске, не проблема. Много людей ведь так живут. Голова-то у него в порядке. Не просто так же Господь ему ее оставил.
«У него ребенок? Как так?»
Ребенка пара не планировала. Решили, если Бог даст, так тому и быть. И ведь дал! Может, в подтверждение того, что не просто так Диме дозволено было остаться живым. С ним мы тоже поговорили. Общались сообщениями в мессенджере: он набирает текст с помощью определенной программы и положения головы (см. «Конкретно»). Благодаря этому теперь даже ведет свой паблик в соцсетях, где рассказывает о своей жизни. Есть там и пост про отцовство:
- В один мартовский вечер я, как обычно, сидел за компьютером. Молча, со спины, подошла жена. Перед глазами положила тест на беременность. Он показал две полоски! Первые пару секунд был ступор. А затем пришло осознание того, что я скоро стану отцом! Эмоции просто переполняли - это словами не передать! Это когда о чем-то сильно мечтаешь и оно приходит или появляется, ты просто на седьмом небе от счастья! У многих возникнет мысль: «Да как так-то? Он же парализован!». Да, я парализован, но некоторые вещи работают как часы! И еще способен на некоторые вещи, несмотря на инсульт!
Сейчас сыну Саше четыре месяца. Папа участвует в жизни малыша, несмотря на свое положение.
- Каждое утро мы просыпаемся, и я кладу сына рядом с Димой, они вместе смотрят на гирлянду на стене, - описывает будни Настя. - Дима может его потрогать правой рукой за бочок, за пяточку. Купаем его вместе. Я набираю в ванночку водичку, сначала закатываю Диму, потом заношу Сашу, говорю ему: «Смотри, папа уже водичку набрал». Шутим, как без этого. Нам это необходимо. Конечно, Диме очень хочется потискать малыша…
В спорте бывших не бывает
Живет эта необычная семья в доме с родителями Димы. Они помогают и с сыном, и с внуком. За 5 лет после инсульта большого прогресса в здоровье у парня не случилось. Врачи говорят, чем дальше, тем меньше вероятность вернуть какие-то навыки. В итоге с каждым годом сложнее выбить бесплатные реабилитации, а иногда на запрос просто отвечают: «У вас нет показаний». Поэтому сейчас Дима занимается дома: делает упражнения из предыдущих поездок в ребцентры. В комплексе работа и с телом, и с мышцами языка и лица. И конечно, внутренняя борьба.
- Да, иногда он уходит в себя. Он же не робот, не машина. Но я ему всегда даю пинка, - смеется молодая мама. - Как и все, мы тоже иногда ссоримся. Я в сердцах могу даже крикнуть: «Ну что, разводимся?» Он мне тогда правой рукой фигу показывает. Заканчивается все примирением. А вообще, я Диме говорю: «Ты спортсмен, а в спорте бывших не бывает». Из-за сына надо вставать, стараться. Я думаю, что все-таки где-то что-то выстрелит. У него пережаты клетки мозга, которые отвечают за движение, дыхание, речь. Надо, чтобы эти функции взяли на себя соседние клетки. А для этого необходим сильный эмоциональный всплеск. А у нас ведь сын родился! Ну куда уж сильнее? Родители с детства рассказывают нам сказки. Вот я и верю, что Дима однажды возьмет и выпалит: «Как вы меня все достали!», - встанет и выйдет из комнаты. Вот эта вера в чудо не дает мне опустить руки. И муж тоже не дает. У нас с ним взаимовыгодное подпинывание друг друга, у нас с ним любовь.
Как Дмитрий общается с миром?
В семье Марущак есть специальная алфавитная доска, которую парню выдали в одном из реабилитационных центров. Дима показывает на буквы глазами, Настя складывает их в слова. Так они могут даже спорить и выяснять отношения.
Кроме того, Дмитрий сам ведет свою страницу в соцсетях. Для этого он использует специальную программу, которую разработал тоже парализованный парень из Новосибирска. Для работы нужна видеокамера, которая фиксирует положение головы и отображает его на электронной клавиатуре. Камера ловит движение головы и глаз, высвечивается буква, и надо щелкнуть мышкой, чтобы ее подтвердить. Так Дмитрий может писать слова.
Фото: предоставлено семьей Марущак