Общество 23.03.2023 в 11:46
Монголия экспортирует кедровые орехи в страны Азии и Европы
А также планирует провести общенациональную отраслевую консультацию «Кедровый лес и орех»
Текст: Номер один
Министр окружающей среды и туризма Монголии Б.Бат-Эрдэнэ и советник президента по политике в области промышленных услуг Ч.Даваабаяр посетили фабрику торговой марки «Хушхан», сообщает МОНЦАМЭ.
В ходе встречи генеральный директор ООО «Норд Роуд» Д.Энх-Амгалан рассказал об успешном производстве продукции из орехов, а также о защите кедровых деревьев и правильном сборе орех без повреждения деревьев, включая методы и технологии, которые внедряют зарубежные страны.
Кроме того, Д.Энх-Амгалан представил результаты трех крупномасштабных исследований: «Обзор сибирских кедровых лесов в горах Хэнтий», «Исследование семян кедрового леса в Монголии», «Спутниковое наблюдение», которая провела исследовательская группа компании «Норд Роуд» и обменялся мнениями о мерах, которые необходимо предпринять в будущем.
По итогам встречи принято решение провести совместную встречу с другими предприятиями кедровых орехов и природоохранными НПО, а также провести национальную консультацию «Кедровый лес и орех».
Компания «Норд Роуд» начала работу в 2011 году, а с 2015 года расширила свою деятельность за счет заготовки и переработки кедрового ореха и доставки его отечественным и зарубежным потребителям, а в 2016 году начала экспорт продукции. В настоящее время компания экспортирует орехи в две азиатские страны (Китай, Корея) и четыре страны Европы (Италия, Испания, Германия, Турция).
Как сообщал «Номер один», Бурятия в прошлом году экспортировала в КНР более 9,5 тысяч тонн кедрового ореха. Между тем, львиная доля отрасли находится в тени. Все расчеты производятся наличными, что не позволяет исчислить налоги на прибыль, доходы перекупщика и заготовителей.
Крупные перекупщики отгружают оптовым покупателям до полутора сотен полновесных фур, набитых мешками с кедровым золотом. Сбыт идет тысячами тонн, а оборот крупного теневого дельца только в одном районе республики может достигать 2 млрд рублей - больше, чем расходы республиканского бюджета на сельское хозяйство. И все это мимо кассы - региональной и местной казны.
Фото: montsame.mn
В ходе встречи генеральный директор ООО «Норд Роуд» Д.Энх-Амгалан рассказал об успешном производстве продукции из орехов, а также о защите кедровых деревьев и правильном сборе орех без повреждения деревьев, включая методы и технологии, которые внедряют зарубежные страны.
Кроме того, Д.Энх-Амгалан представил результаты трех крупномасштабных исследований: «Обзор сибирских кедровых лесов в горах Хэнтий», «Исследование семян кедрового леса в Монголии», «Спутниковое наблюдение», которая провела исследовательская группа компании «Норд Роуд» и обменялся мнениями о мерах, которые необходимо предпринять в будущем.
По итогам встречи принято решение провести совместную встречу с другими предприятиями кедровых орехов и природоохранными НПО, а также провести национальную консультацию «Кедровый лес и орех».
Компания «Норд Роуд» начала работу в 2011 году, а с 2015 года расширила свою деятельность за счет заготовки и переработки кедрового ореха и доставки его отечественным и зарубежным потребителям, а в 2016 году начала экспорт продукции. В настоящее время компания экспортирует орехи в две азиатские страны (Китай, Корея) и четыре страны Европы (Италия, Испания, Германия, Турция).
Как сообщал «Номер один», Бурятия в прошлом году экспортировала в КНР более 9,5 тысяч тонн кедрового ореха. Между тем, львиная доля отрасли находится в тени. Все расчеты производятся наличными, что не позволяет исчислить налоги на прибыль, доходы перекупщика и заготовителей.
Крупные перекупщики отгружают оптовым покупателям до полутора сотен полновесных фур, набитых мешками с кедровым золотом. Сбыт идет тысячами тонн, а оборот крупного теневого дельца только в одном районе республики может достигать 2 млрд рублей - больше, чем расходы республиканского бюджета на сельское хозяйство. И все это мимо кассы - региональной и местной казны.
Фото: montsame.mn