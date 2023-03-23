Общество 23.03.2023 в 16:31

В Бурятии двое сельчан из Гремячинска воровали в окрестных селах

Ущерб составил около 46 тысяч рублей, молодые злоумышленники задержаны
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Текст: Номер один
В Бурятии двое сельчан из Гремячинска воровали в окрестных селах
В Бурятии в Прибайкальском районе возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам краж имущества в двух соседствующих селах. В совершении краж подозреваются ранее неоднократно судимые за имущественные преступления жители села Горячинск 21 года и 22 лет.

Причиненный ущерб составил около 46 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что молодые люди, действуя по предварительному сговору, в июне 2022 года приехали на машине в село Исток, где ранее жил старший из них. Злоумышленники задумали пробраться через задний двор на придомовую территорию 40-летнего сельчанина: на участке мужчина занимался подсобным хозяйством, сам при этом проживая по другому адресу.  

Из незапертых надворных построек они похитили три аккумулятора, рыболовные сети, бензопилу, сварочный аппарат и набор гаечных ключей.

В начале 2023 года подозреваемые совершили очередную кражу – на этот раз в соседнем селе Ярцы. Гвоздодером они взломали дверь одного из гаражей в гаражном массиве, где с автомобиля отечественного производства скрутили и загрузили к себе в багажник четыре колеса, после этого скрылись.

В феврале при проведении оперативно-розыскных мероприятий фигурантов задержали сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции. Из гаража 22-летнего злоумышленника в полном объеме изъято похищенное имущество, которым воры пользовались в личных целях. Вещи возвращены владельцам.

Молодые люди дали признательные показания в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории района.

Отметим, они нигде не работают. Старший из них участвовал в кражах, уже будучи условно осужденным за кражу телефона у знакомого в ходе распития спиртного.

Фото: МВД по Бурятии
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преступность кражи задержание

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