Общество 24.03.2023 в 11:26

В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду

Мост в селе Михайловка уже сильно изношен
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на капитальный ремонт моста через реку Джиду в селе Михайловка Закаменского района. Железобетонный мост длиной 186 метров и шириной 4,5 метра построили в 1992 году. Он находится на автодороге местного значения. К настоящему времени во всех конструкциях мостового сооружения имеются довольно серьезные дефекты.

К капремонту приступят уже в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Бурятии.

При разработке проекта на капремонт моста предусмотрена замена балок в нескольких пролетах и ремонт остальных, омоноличивание нарушенных бетонных конструкций, замена барьерного и перильного ограждения, установка опор освещения, замена дорожного покрытия и другие мероприятия.

«Проектными решениями, в том числе, предусматриваются антисейсмические мероприятия в конструкциях моста», - сообщил эксперт Госэкспертизы Бурятии Олег Унагаев.

«С прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы» появилась возможность выполнять капремонт и ремонт мостовых сооружений. Это позволило нам совместно с администрацией Закаменского района проработать вопрос данного моста. Проведение капитального ремонта планируется в 2023-2025 году. Стоимость работ составляет более 330 млн рублей», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Фото: Минтранс Бурятии
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