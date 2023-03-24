В Бурятии на Байкале ветер снес палатки и целую баню

Накануне в местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео, снятое в Баргузинском районе. Очевидец сообщил, что на льду Байкала отдыхающие ранее установили палатки и баню. На кадрах он запечатлел последствия прошедшего ветра – все снесено.







«Здесь стояла палатка на растяжках на кольях – все сорвало и унесло. Но это – не самое интересное. Самое интересное – снесло 500-килограммовую баню, которая стояла в этом месте, вдолбленная в лед»,

- говорит автор видео.









На видеоролике житель показал следы на льду от ранее установленной бани. Затем – ее саму, опрокинутую набок и унесенную ветром в сторону аж на несколько метров от места.

«Это что за ветер такой должен был быть, чтобы баню вот так опрокинуло?»,

- вопрошает он.



Со слов автора видео, все произошло в районе Баргузинского залива. Отметим, Баргузинский залив – это самый крупный и глубокий залив Байкала, который расположен в Баргузинском районе Бурятии на востоке центральной части озера.





Фото: скриншот из видео