Водители Бурятии ответят за гололед

- Когда происходит ДТП при неблагоприятных дорожных условиях, необходимо, чтобы сотрудники ГИБДД составили соответствующий документ. Это или акт о выявленных недостатках содержания дороги, где указываются соответствующие дефекты: гололед, снежные накаты или ямы, выбоины. Либо инспектором ГИБДД составляется рапорт, где указывается на данные дорожные условия. Даже если отмечался явный гололед, в суде нужно установить, чьи конкретно действия или бездействия послужили причиной ДТП, доказать, что шансов избежать ДТП у водителя не было. Ведь даже при неблагоприятных дорожных условиях у водителя остаются обязанности соблюдать такую скорость, которая бы позволяла вести безопасно свое транспортное средство, это п. 10.1 ПДД, - комментирует автоюрист Антон Яковлев.







Зимой и весной число аварий, в том числе с летальным исходом, резко увеличивается. Как и растет число пациентов в травмпунктах и больницах. Гололед становится смертельно опасной ловушкой как для водителей, так и для пешеходов. При этом доказать, что причиной аварии явилось не нарушение водителем правил, а халатность органов и организаций, ответственных за содержание дорог, чрезвычайно сложно. Ямы, выбоины, снежные накаты, лед, отсутствие нужных дорожных знаков - это только часть тех причин, из-за которых даже самый опытный и осторожный водитель поневоле может стать участником аварии.Безопасность движения автомобиля на дороге зависит от двух факторов: от соблюдения водителем правил дорожного движения и от государства в лице дорожных служб, обслуживающих дороги и содержащих их в надлежащем состоянии. Один аккуратно едет, вторые следят, чтобы дороги были безопасными.Верховный суд РФ еще в 2019 году установил приоритет ответственности. «Одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении (ст. 3 ФЗ от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)», - подчеркивает Верховный суд.Ст. 12 этого закона устанавливает, что ремонт и содержание дорог на территории России должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Органы исполнительной власти обязаны проверять состояние дорог и контролировать, чтобы дорожное полотно соответствовало техническим регламентам и другим документам, касающимся безопасности.Но все это в идеале. В реальности, если авария явно произошла из-за ненадлежащего качества дорожного полотна (лед, выбоины, отсутствие предупреждающих знаков и пр.), то в большинстве случаев отвечать за аварию приходится исключительно одному водителю - как правило, тому, кого «выкинуло» на встречную.Тем временем в Бурятии на дорогах регионального и федерального значения именно в осенне-зимнее время случаются самые опасные аварии. Конечно, кто-то попадает в ДТП по своей вине, но есть и те, кто не имел шансов справиться с управлением авто на дорогах, превратившихся местами в каток.Так, только в одной из сводок сообщалось про целый всплеск ДТП в ноябрьские выходные 2022 года. Всего за три дня в республике произошло 50 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе девять ДТП с пострадавшими. Четыре человека погибли, травмы получили 14.По данным ежедневных сводок, например на отдельно взятой дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», хроника только ноября 2022 года напоминает поле боя. Судите сами. 5 ноября в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Филдер» и «Джип Чероки». В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, ребенок скончался при транспортировке в больницу. Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.В этот же день, 5 ноября, похожее ДТП произошло в Прибайкальском районе. В двух километрах от села Югово опрокинулся автомобиль, которым управлял 57-летний водитель. Авария случилась в неблагоприятных дорожных условиях, отметили в Госавтоинспекции. В результате пострадали две пассажирки 51 года и 57 лет. Они госпитализированы.В ноябре в том же районе произошло ДТП с «Митсубиши Паджеро». В двух километрах от села Гурулево 34-летний водитель внедорожника съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Травмы получил 29-летний пассажир.28 ноября в Баргузинском районе также произошло ДТП со смертельным исходом. Два пассажира ранены.Два ДТП опять же в ноябре произошли в Хоринском и Селенгинском районах, в обоих случаях водители не справились с управлением, одна пассажирка ранена.Даже самые опытные автоюристы Бурятии сталкиваются с тем, что доказать вину «дорожников» в аварии, произошедшей на обледеневшей дороге, архисложно.Именно на этот пункт в Правилах дорожного движения чаще всего ссылается в суде сторона ответчика - к примеру, те же дорожные службы, отвечающие за безопасность дороги. Если дословно, то правило звучит так: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленное ограничение, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения».Иначе говоря, если вы в ближайшие выходные поедете в сельский район Бурятии и попадете в ДТП на каком-нибудь участке при гололеде или снегопаде, то это будет ваша ответственность. Согласно п. 10.1, вы не затормозили «вплоть до остановки транспортного средства» в чистом поле или в тайге. Иных вариантов, кроме ответственности водителя, в Правилах нет.На злосчастный п. 10.1 уже давно «подсели» органы следствия и суды. Ведь получается, какой бы опасной ни была дорога, он позволяет всю вину легко свалить на водителя. Даже если тот ехал со скоростью 20 км/ч и его занесло на замерзшей луже, все равно виновен будет водитель, если выживет. Это удобно. Не надо заморачиваться поисками ответственных лиц, выяснять, какие работы выполнили, а какие должны были сделать, а тут есть конкретный человек, который должен был предусмотреть эту лужу, остановиться и дождаться, пока она растает, либо найти пути объезда.Многое зависит и от позиции ответчика, обязанного предоставить суду доказательства должного контроля и ухода за дорогой.- Например, если это город, то, к примеру, Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ должен доказать, что они со своей стороны выполняли все обязанности, а именно предоставить журналы выполнения работ: уборки снега, подсыпки дорог. Исходя из этих сведений, суд сделает выводы. Если истец не согласен с доводами комбината, то, возможно, дополнительно потребуется автотехническая экспертиза. Ее оплачивает тот, кто заявляет соответствующее ходатайство. Чаще всего это делает сам истец, то есть водитель. Средняя цена – 20 тыс. рублей. В случае победы на суде ее стоимость возместит ответчик, - поясняет Антон Яковлев.По словам автоюриста, если речь об Улан-Удэ, то суды зачастую отказывают в исках, потому что ответчик предоставляет доказательства своей работы.- По Улан-Удэ, как правило, суды отказывают в иске, потому что со стороны Комбината предоставляются все доказательства о выполнении своих обязательств. К примеру, что вовремя произведена подсыпка дороги. Кроме того, у них движение и работа машин отслеживаются через «Глонасс-системы».В районах республики за содержание дорог отвечают другие организации, например, за трассы федерального значения - подрядчики, заключившие соответствующие договоры с ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».Как рассказывает Антон Яковлев, судов по взысканию с дорожных служб материального ущерба у него было немало, как и случаев, когда «дорожников» успешно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее состояние дорог. Предметы спора разные: это и люки без крышек, и большие ямы, куда проваливались машины, и отсутствие ограждений на мостах, отсутствие необходимых дорожных знаков и т. д. Но если в случае с ямой и угодившей туда машиной доказать вину дорожников и оценить размер ущерба не так сложно, то в случае с гололедом все иначе.Несмотря на многолетний опыт, юрист Антон Яковлев вспомнил лишь один, без преувеличения, исключительный случай, связанный именно с гололедом, когда удалось выиграть суд. Тогда вину за аварию возложили на дорожную службу. Правда только наполовину.- Из-за скользкой дороги автомобиль съехал с дороги, упал в кювет, пассажиру причинен легкий вред здоровью. Изначально водителю вменили нарушение п. 10.1 ПДД и привлекли по ст. 12.24 КоАП РФ (несоблюдение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Но нам в суде удалось доказать, что в аварии есть и вина дорожных служб. В итоге мы взыскали с подрядчика 50% материального ущерба, причиненного автомобилю.В таких делах есть еще одна сложность.- Что касается скользкости зимнего наста, гололеда. Там есть определенные, предусмотренные ГОСТом коэффициенты скользкости, которые могут быть допустимы или уже категорически недопустимы. Измерить данный коэффициент скользкости можно только с помощью специального прибора, которого у сотрудников ГИБДД нет. Поэтому инспекторы просто пишут: гололед или снежный накат, но сам коэффициент они определить не могут. В том числе по этой причине, что нет весомых доказательств крайне опасного состояния дорожного покрытия, в суде могут отказать в иске, - говорит Антон Яковлев.Адвокат Владимир Максимов тоже имеет огромный опыт защиты в судах прав водителей. Но доказать, что в аварии виноват не водитель, а опасные дорожные условия, удавалось нечасто.- Лет семь назад мы взыскали с дорожников ущерб, причиненный автомобилю. Это была региональная трасса, на которой имелась большая яма. Автомобилист залетел в нее и повредил машину. Это бывает, когда гололед появляется на дороге внезапно. Допустим, ты едешь-едешь по сухой дороге, нигде нет никаких дорожных знаков, обозначающих скользкую дорогу, и вдруг неожиданно попадаешь на лед на определенном участке дороги. И здесь все зависит от того, имел ли водитель объективную возможность определить заранее этот опасный участок в виде гололеда. Если расстояние до опасного участка было большим, а водитель не принял мер по снижению скорости, тогда налицо вина водителя. Если опасный участок появился внезапно – например, на повороте дороге есть яма, в которой скапливается снег и замерзает, тогда вины водителя нет. Здесь вопрос к дорожным службам – почему они, зная, что здесь скапливается вода, не поставили знак «Скользкая дорога», – объясняет адвокат.Попасть в такие коварные и часто встречающиеся ледяные ловушки может каждый из автомобилистов, даже если он профессиональный и достаточно опытный водитель.- Исходя из категории дороги, существует определенное время, в течение которого должны ее посыпать. ГИБДД эти регламенты известны. Если дорожное покрытие не соответствует безопасности, а дорожные службы бездействуют, сотрудники ГИБДД должны вынести предписание руководителям ведомств, отвечающих за порядок на дорогах, - поясняет адвокат.В нашей стране следователями и судьями ответственность за аварии с ДТП с пострадавшими или смертельным исходом при гололеде и прочих дорожных дефектах чаще всего целиком возлагается на тех, кто был за рулем и порой полностью исключается объективное расследование дел о ДТП в части вины дорожных служб. Приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении, установленный законом, зачастую игнорируется. Не торопятся привлекать и ответственных лиц, по вине которых не соблюдается безопасность дорожного полотна.Тем временем мы провели соцопрос среди жителей Бурятии в четырех новостных Viber-пабликах, попросив оценить, насколько оперативно борются с гололедом «дорожники» в Бурятии. В опросе приняли участие 3 200 человек. 1 284 жителя Бурятии считают, что с гололедом «дорожники» совсем не борются или выполняют это неоперативно. Еще 1 447 жителей ответили, что работа идет, но недостаточно быстро. 268 человек считают, что «выполняют так себе». И лишь 177 считают, что хорошо, а только 23 жителя ответили, что те со своей задачей справляются полностью. Делайте выводы сами.Фото: russianstock.ru