Общество 24.03.2023 в 15:39

В Бурятии задержаны два скотокрада

Бывшие детдомовцы украли шесть овец и трех кур, кур съели
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Текст: Номер один
В Бурятии задержаны два скотокрада
В Бурятии в ОМВД России по Джидинскому району поступило заявление от 68-летнего жителя села Верхний Торей о краже живности с его частного подворья, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина отметил, что преступление произошло ночью, пока он с семьей спал. По его словам, неизвестные похитили из курятника трех кур, а также шесть голов овец из хлева. Ущерб составил 31 тысячу рублей. Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых – двух мужчин 26 и 29 лет из другого села.

Злоумышленники признались, что взяли у знакомого автомобиль и поехали в Верхний Торей. Через задний двор они проникли в ограду дома и совершили кражу. При этом пять баранов они живьем загрузили в салон машины, предварительно связав им ноги. Шестую овцу один из них не удержал: животное убежало. Впоследствии баранов (за исключением одной головы) злоумышленники продали в подсобное хозяйство жителю села  Оёр, куриц съели. Полицейскими похищенная живность изъята.

Отметим, подозреваемые являются бывшими воспитанниками детского дома. Ранее они неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Освободились из мест лишения свободы в 2021 и 2022 году соответственно. Один из них в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу на территории Октябрьского района Улан-Удэ. В содеянном сельчане признались.

Возбуждено уголовное дело.Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: минсельхоз Бурятии
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преступность скотокрады задержание

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