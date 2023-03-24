В Бурятии задержаны два скотокрада

В Бурятии в ОМВД России по Джидинскому району поступило заявление от 68-летнего жителя села Верхний Торей о краже живности с его частного подворья, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Мужчина отметил, что преступление произошло ночью, пока он с семьей спал. По его словам, неизвестные похитили из курятника трех кур, а также шесть голов овец из хлева. Ущерб составил 31 тысячу рублей. Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых – двух мужчин 26 и 29 лет из другого села.Злоумышленники признались, что взяли у знакомого автомобиль и поехали в Верхний Торей. Через задний двор они проникли в ограду дома и совершили кражу. При этом пять баранов они живьем загрузили в салон машины, предварительно связав им ноги. Шестую овцу один из них не удержал: животное убежало. Впоследствии баранов (за исключением одной головы) злоумышленники продали в подсобное хозяйство жителю села Оёр, куриц съели. Полицейскими похищенная живность изъята.Отметим, подозреваемые являются бывшими воспитанниками детского дома. Ранее они неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Освободились из мест лишения свободы в 2021 и 2022 году соответственно. Один из них в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу на территории Октябрьского района Улан-Удэ. В содеянном сельчане признались.Возбуждено уголовное дело.Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: минсельхоз Бурятии