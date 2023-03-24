Общество 24.03.2023 в 19:06

Жительница Бурятии добилась демонтажа детской площадки через суд

Председатель СНТ разместил детскую площадку на участке женщины без ее разрешения

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии добилась демонтажа детской площадки через суд

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к председателю одного из СНТ. Женщина требовала демонтировать и вывезти детскую площадку с ее участка и взыскать с председателя компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Исковые требования женщина мотивировала тем, что является собственником земельного участка, который использует для размещения магазина. На земельном участке истца председатель СНТ самовольно установил ограждение и детскую площадку. Площадь самовольно занятого участка составляет ориентировочно 255 кв.м.

«Начиная с 2021 года истец неоднократно обращалась к ответчику о сносе самовольно установленного ограждения и детской площадки. Детская площадка мешает истцу распоряжаться своим имуществом. В результате у истца с ответчиком сложились неприязненные отношения, на почве постоянных конфликтов истец на протяжении длительного времени несет физические и нравственные страдания», - указывается в материалах дела.

Председатель СНТ исковые требования не признал. Судье он заявил, что истец сама перенесла детскую площадку на свой земельный участок.

«Перенос площадки был обусловлен освобождению подъездных путей к магазину истца. Конфликтные ситуации между истцом и ответчиком возникли из-за продажи истцом в магазине алкогольной продукции после 21 часов», - заявил председатель СНТ в суде.

Росреестр подтвердил справедливость претензий истца: «По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены признаки нарушения ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в использовании СНТ части земельного участка путем размещения детской площадки и ограждения в отсутствии воли собственника этого участка. В адрес СНТ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства».

При таких обстоятельствах суд считает, что требования истца об истребовании имущества из незаконного владения подлежат удовлетворению.

Суд решил обязать председателя СНТ освободить земельный участок путем демонтажа и вывоза ограждений и детской площадки. В остальной части требования женщины оставили без удовлетворения.


Фото: "Номер один"

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суд СНТ детская площадка магазин

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