Общество 25.03.2023 в 11:34

Воин бурятского улуса встал на ноги после сложнейшей операции

Доржо Фомкинов был обездвижен из-за тяжелого ранения
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Текст: Номер один
Воин бурятского улуса встал на ноги после сложнейшей операции

На данный момент в Тункинских чатах шумиха. Молодой герой из Тагархайя был ранен на СВО и не вставал с июня прошлого года. В сети появился ролик, где 21-летний Доржо встаёт на ноги, под наблюдением курганских врачей. Операция помогла.

Изначально прогнозы по здоровью ног были неблагоприятными. Врачи говорили ему: «Постарайся, всеми силами, попасть в Центр Илизарова, в Кургане. Если там не помогут, то больше нигде не помогут. Всё зависит от тебя». Тогда он его мама обратились за помощью к руководству Тункинского района. В свою очередь они вышли на зампреда правительства республики, министра здравоохранения Евгению Лудупову. Она при содействии главы Бурятии добилась направления для Доржи в Курган в Центр Илизарова.

Первая дорогостоящая операция осталась позади. На нее общими усилиями было собрано 1 млн 680 тысяч рублей. Впереди ждёт вторая операция. Хирурги Центра Илизарова вживят Доржо эндопротез.



Фото: скриншот видео 

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Воин бурятского улуса встал на ноги после сложнейшей операции
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