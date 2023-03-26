Жителей Бурятии приглашают принять участие в опросе по транспортному обслуживанию

Минтранс республики приглашает принять участие в опросе по удовлетворенности качеством транспортного обслуживания.

- Довольны ли вы качеством транспортного обслуживания? Приглашаем принять участие в опросе по удовлетворенности качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городе проживания, - сообщает ведомство.

Опрос можно пройти до 29 марта 2023 года на официальном сайте «Безопасные качественные дороги».





Фото: "Номер один"