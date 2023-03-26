Общество 26.03.2023 в 13:50
Жителей Бурятии приглашают принять участие в опросе по транспортному обслуживанию
Опрос проводится онлайн
Текст: "Номер один"
Минтранс республики приглашает принять участие в опросе по удовлетворенности качеством транспортного обслуживания.
- Довольны ли вы качеством транспортного обслуживания? Приглашаем принять участие в опросе по удовлетворенности качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городе проживания, - сообщает ведомство.
Опрос можно пройти до 29 марта 2023 года на официальном сайте «Безопасные качественные дороги».
Фото: "Номер один"