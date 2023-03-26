Популярный препарат от диабета перестанут поставлять в Россию

Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. После Нового года поставки лекарства прекратятся, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», - говорится в сообщении.

Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя Novo Nordisk поступило в ноябре 2022 года.

Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года.