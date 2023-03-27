Общество 27.03.2023 в 12:10

«Становится неубиваемой»

Новосибирский вирусолог Чепурнов объяснил, грозит ли России вспышка сибирской язвы
A- A+
Текст: Номер один
«Становится неубиваемой»
В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву: он приехал из Чувашии, где до этого обнаружили двух заразившихся. Сейчас под наблюдением более 100 человек, которые контактировали с пациентом из Подмосковья. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с вирусологом Александром Чепурновым, который ранее работал в центре «Вектор» - именно там хранятся и изучаются образцы самой опасной заразы. Сибирская язва не исключение: именно в «Вектор» в конце 1990-х госпитализировали заболевших с Алтая. Александр Чепурнов рассказал, в каких условиях находились пациенты и может ли стране грозить новая вспышка сибирской язвы.

«Язвы черные и блестят»

- Сибирская язва - это не вирусное заболевание: вызывается оно бактерией Bacillus anthracis. Бывает она двух форм: легочной и кожной. Кожная считается более легкой, летальность от нее меньше: на теле появляются черные язвы, которые блестят, как антрацит, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

- Как происходит заражение?

- Сибирская язва практически не передается от человека к человеку: для того чтобы это произошло, нужно, например, чтобы кто-то долго контактировал с кровью больного (например, делал какие-то перевязки). Тогда теоретически возможно заражение через микротравмы на коже. На практике этого практически не бывает. Человек заражается от больного животного, причем абсолютно любого: вспышка происходила даже среди северных оленей. Человек заболевает, например, если разделывал тушу животного. Кровь зараженного зверя могла попасть в микротрещины на теле. В этот момент может сработать и второй путь заражения - аэрозольный, то есть бактерии передались от больного животного по воздуху.

Подобная ситуация была в конце 1990-х в Сибири: пациентов с Алтая привозили в «Вектор», потому что там есть мельцеровские боксы. Заболевшие находятся в изоляции: у них отдельная система вентиляции, врачи заходят к пациентам исключительно в защитном костюме. Наблюдали за заболевшими врачи «Вектора». Тогда пациентам, можно сказать, повезло: у них была кожная форма сибирской язвы.

Поможет ли заразе тепло?

- Александр Алексеевич, насколько сейчас велик риск вспышки заразы? Все-таки с заболевшим контактировали более 100 человек…

- Повторюсь: риск передачи заболевания от человека к человеку ничтожно мал. Я больше переживал бы за то место, где разделывали животных. Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно. Обычно зараженных животных сжигают, грунт, на котором они находились, стараются закопать. И потом на этой территории долгое время запрещают проводить какие-либо работы, иначе велик риск заразиться снова: эти бактерии живут несколько десятков лет. Американцы, например, даже сожгли помещение, в котором располагался их центр по исследованию сибирской язвы, когда исследования там прекратили. Все потому, что никакой обработкой бактерии Bacillus anthracis не убить. А если они принимают форму споры, то становятся просто неубиваемыми.

- Сейчас начнется потепление - это как-то может повлиять на распространение сибирской язвы?

- Нет, повторюсь: у сибирской язвы другой путь заражения. Температура воздуха никак на это не влияет.

Фото: pixabay.com
Теги
инфекции язва угроза

Все новости

Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
27.03.2023 в 12:39
В Улан-Удэ посреди улицы умер дедушка
27.03.2023 в 12:30
В Улан-Удэ женщина на «Тойоте» протаранила бетонный забор
27.03.2023 в 12:28
«Становится неубиваемой»
27.03.2023 в 12:10
В Бурятии стартует строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске
27.03.2023 в 12:01
В Улан-Удэ на сцене собрались все коллективы театров республики
27.03.2023 в 11:36
Мэр Улан-Удэ утвердил меры пожарной безопасности в весенне-летний период
27.03.2023 в 11:22
В Бурятии спасут село Сотниково от вод Селенги
27.03.2023 в 10:20
6 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
27.03.2023 в 10:02
В Бурятии водитель грузовика сбил юных мотоциклистов и сбежал
27.03.2023 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
Улан-Удэ готовят к воздушным тревогам
Чиновники проверяют подвалы, где от возможных ракет будут прятаться горожане
27.03.2023 в 12:39
В Бурятии стартует строительство новых очистных сооружений в Северобайкальске
Контракт с подрядчиком уже заключен
27.03.2023 в 12:01
Мэр Улан-Удэ утвердил меры пожарной безопасности в весенне-летний период
Их главная цель - предотвращение гибели людей на пожарах
27.03.2023 в 11:22
В Бурятии спасут село Сотниково от вод Селенги
В пригороде Улан-Удэ построят дамбу для защиты от паводков
27.03.2023 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru