Общество 27.03.2023 в 16:36

Улан-Удэ – это большие песочные часы

В столице Бурятии ускоряют уборку смёта с городских улиц
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Текст: Номер один
Улан-Удэ – это большие песочные часы
Ежедневно столицу Бурятии очищают от смета и мусора 40 единиц спецтехники и 120 уборщиков территорий. За три недели специалисты Комбината по благоустройству вывезли 2,2 тыс кубометров песка и мусора, это - около 202 КамАЗов, сообщили в городской администрации.

В ней напомнили, что с осени прошлого года на подсыпку дорог ушло 32 тысячи тонн песчано-гравийной смеси или почти 10 железнодорожных составов.

«Мы начали очищать город от смёта 6 марта. За это время в Улан-Удэ несколько раз прошел снег, и мы снова подсыпали улицы песком. Сейчас мы работаем, чтобы очистить улицы от песка и мусора. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил нам ускорить эту работу. Уборка ведется ручным и механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин: ПУМа и Scandia 2W и тракторов-щеток», - рассказывает директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



В местах большого скопления смета уборка производится в несколько этапов: сначала трактора-щётки подметают песок и мусор к прибордюрной части дорог, а с шести утра уборщики территорий заканчивают собирать смёт и загружают в самосвалы с помощью погрузчиков.

От себя добавим, что технология сильно напоминает большие песочные часы, в которые засыпаны 10 железнодорожных составов песка. Понятно, она трудоёмка и может показаться мартышкиным трудом. Однако благодаря близости Селенги использование антигололедных химикатов в Улан-Удэ исключено. Причем эти хлопоты во имя Байкала сохраняют автомобилистам машины от коррозии, а пешеходам – обувь от быстрого прихода в негодность.

Так что, ждём, когда смёт сметут.

Фото: ulan-ude-info.ru
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ЖКХ смёт уборка

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