Общество 27.03.2023 в 17:34

В Бурятии можно будет родиться и скончаться на Госуслугах

Три МФЦ в Улан-Удэ начнут предоставлять услуги по регистрации рождения и смерти
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии можно будет родиться и скончаться на Госуслугах
Законопроект о реализации полномочий по государственной регистрации рождения и смерти филиалах Многофункционального центра разработан в Бурятии. Пилотный проект планируется запустить в сентябре 2023 года в трех филиалах МФЦ, расположенных в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проект закона разработан в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Бурятии в рамках реализации концепции перехода к круглосуточному предоставлению 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.

Организация выдачи в МФЦ свидетельств о рождении и смерти в момент обращения гражданина позволит реализовать комплексный подход к предоставлению услуг в рамках жизненных ситуаций «рождение ребенка» и «утрата близкого человека», а также сократить затраты времени на оформление документов, обеспечить доступность и комфортные условия при предоставлении государственных услуг.

В случае успешной реализации пилотного проекта, правительство Бурятии расширит перечень филиалов МФЦ, в которых будут организованы специализированные рабочие места с прямым доступом к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

В настоящее время государственные и муниципальные услуги предоставляются в 24 филиалах и 161 территориально обособленном структурном подразделении многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ТОСП МФЦ) и одном ТОСП МФЦ в Улан-Удэ, ориентированном на оказание государственных услуг субъектам предпринимательства.

За весь период деятельности в Многофункциональном центре  Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг принято более 17 млн обращений граждан, за 2022 год зарегистрировано 1,6 млн обращений граждан и организаций. Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около 8 тысяч заявителей. В МФЦ оказывается более 200 услуг органов власти различного уровня.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
Госуслуги проект Бурятия

Все новости

Жители Бурятии продолжают делиться почками
27.03.2023 в 17:40
В Бурятии можно будет родиться и скончаться на Госуслугах
27.03.2023 в 17:34
Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере «Мёрзлая земля»
27.03.2023 в 17:05
В Бурятии «бунтарь» из колонии получил 3,5 года строгого режима
27.03.2023 в 17:05
В Бурятии взяли на контроль ЧП с подростками на мотоцикле и девочкой, упавшей со скалы
27.03.2023 в 16:50
В Улан-Удэ началось строительство нового детсада на Шишковке
27.03.2023 в 16:39
Улан-Удэ – это большие песочные часы
27.03.2023 в 16:36
Театр кукол из Бурятии выступает в Республике Тыва
27.03.2023 в 16:23
В Бурятии пожар полностью уничтожил цех по производству деревянных палочек
27.03.2023 в 16:12
В Бурятии улучшилось состояние упавшей со скалы девочки
27.03.2023 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
Жители Бурятии продолжают делиться почками
Очередная операция по пересадке органа прошла в Республиканской больнице
27.03.2023 в 17:40
Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере «Мёрзлая земля»
Премьера сериала состоится 7 апреля в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск»
27.03.2023 в 17:05
В Бурятии «бунтарь» из колонии получил 3,5 года строгого режима
Он набросился с угрозами на начальника отдела безопасности исправительного учреждения
27.03.2023 в 17:05
В Улан-Удэ началось строительство нового детсада на Шишковке
Объект введут в эксплуатацию до конца этого года
27.03.2023 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru