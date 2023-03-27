В Бурятии можно будет родиться и скончаться на Госуслугах

Законопроект о реализации полномочий по государственной регистрации рождения и смерти филиалах Многофункционального центра разработан в Бурятии. Пилотный проект планируется запустить в сентябре 2023 года в трех филиалах МФЦ, расположенных в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Проект закона разработан в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Бурятии в рамках реализации концепции перехода к круглосуточному предоставлению 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.Организация выдачи в МФЦ свидетельств о рождении и смерти в момент обращения гражданина позволит реализовать комплексный подход к предоставлению услуг в рамках жизненных ситуаций «рождение ребенка» и «утрата близкого человека», а также сократить затраты времени на оформление документов, обеспечить доступность и комфортные условия при предоставлении государственных услуг.В случае успешной реализации пилотного проекта, правительство Бурятии расширит перечень филиалов МФЦ, в которых будут организованы специализированные рабочие места с прямым доступом к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.В настоящее время государственные и муниципальные услуги предоставляются в 24 филиалах и 161 территориально обособленном структурном подразделении многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ТОСП МФЦ) и одном ТОСП МФЦ в Улан-Удэ, ориентированном на оказание государственных услуг субъектам предпринимательства.За весь период деятельности в Многофункциональном центре Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг принято более 17 млн обращений граждан, за 2022 год зарегистрировано 1,6 млн обращений граждан и организаций. Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около 8 тысяч заявителей. В МФЦ оказывается более 200 услуг органов власти различного уровня.Фото: egov-buryatia.ru