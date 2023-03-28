Общество 28.03.2023 в 11:19

Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе

Ввоз товаров в РФ через МАПП Забайкальск вырос почти в 4 раза,  новой техники  - в 5,5 раза
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Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе
В круглосуточном режиме работают сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск  Читинской таможни. За последние сутки сотрудники таможенного поста МАПП  Забайкальск  оформили 337 транспортных средств и  более 3,2 тыс тонн грузов, из них почти 3 тыс – импортные  товары, сообщает Дальневосточная таможня.

Введенный  на грузовом направлении сменный режим позволяет оформлять товары и транспортные средства,  прибывшие из КНР вечерами,  не нарушая  установленные сроки. Кроме того,  ежедневно  на грузовое направление  командируются сотрудники  из других отделов  и постов,  в том числе руководство Читинской таможни.

С начала года сотрудники  МАПП Забайкальск  оформили  298 тысяч тонн товаров,  ввезенных из Китая,  а также более 11 тысяч единиц новой техники (самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др.).  Ввоз товаров по сравнению  с аналогичным периодом 2022 года вырос почти в 4 раза,  новой техники  - в 5,5 раза.

Количество транспортных средств, пересекающих государственную границу, остается стабильно высоким.  За сутки сотрудники таможенного поста оформляют 300 и более грузовых транспортных средств. Среднее время оформления одного транспортного средства составляет 25 минут.

Чтобы разгрузить пункт пропуска МАПП Забайкальский с 21 марта 2023 года в тестовом режиме начал работу пункт  пропуска ДАПП Староцурухайтуйский-Хэйшаньтоу. Ежедневно его сотрудники в среднем оформляют до 20 единиц новой техники.  

При этом сопредельный  с МАПП Забайкальск пункт пропуска МАПП Маньчжурия  (КНР) работает  с 9.00 до 21.00 (разница  во времени с китайской стороной +1 час).

Фото: 75.ru
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