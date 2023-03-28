Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе

В круглосуточном режиме работают сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни. За последние сутки сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск оформили 337 транспортных средств и более 3,2 тыс тонн грузов, из них почти 3 тыс – импортные товары, сообщает Дальневосточная таможня.Введенный на грузовом направлении сменный режим позволяет оформлять товары и транспортные средства, прибывшие из КНР вечерами, не нарушая установленные сроки. Кроме того, ежедневно на грузовое направление командируются сотрудники из других отделов и постов, в том числе руководство Читинской таможни.С начала года сотрудники МАПП Забайкальск оформили 298 тысяч тонн товаров, ввезенных из Китая, а также более 11 тысяч единиц новой техники (самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др.). Ввоз товаров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос почти в 4 раза, новой техники - в 5,5 раза.Количество транспортных средств, пересекающих государственную границу, остается стабильно высоким. За сутки сотрудники таможенного поста оформляют 300 и более грузовых транспортных средств. Среднее время оформления одного транспортного средства составляет 25 минут.Чтобы разгрузить пункт пропуска МАПП Забайкальский с 21 марта 2023 года в тестовом режиме начал работу пункт пропуска ДАПП Староцурухайтуйский-Хэйшаньтоу. Ежедневно его сотрудники в среднем оформляют до 20 единиц новой техники.При этом сопредельный с МАПП Забайкальск пункт пропуска МАПП Маньчжурия (КНР) работает с 9.00 до 21.00 (разница во времени с китайской стороной +1 час).Фото: 75.ru