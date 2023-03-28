Главную театральную премию страны получила иркутская актриса Наталия Королёва

Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» вручили народной артистке России, актрисе Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Наталии Королёвой. Она удостоена награды в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Церемония состоялась 27 марта, во Всемирный день театра, в Большом театре России, сообщает областная администрация Приангарья.Наталия Королёва – народная артистка Российской Федерации. Она работает в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова 40 лет. За эти годы сыграла десятки ролей мирового и отечественного репертуара и стала легендой иркутской сцены. В числе её знаменитых работ – роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» по пьесе Валентина Распутина.В 2017 году артистка стала лауреатом премии губернатора Иркутской области за создание спектакля «Прощание с Матёрой» по повести Валентина Распутина. Награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», является почётным гражданином Иркутской области. В 2023 году Наталия Королёва удостоена премии губернатора Иркутской области за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры в номинации «За творческий вклад».До Наталии Королевой «Золотой маски» был удостоен один артист из Иркутской области – это народный артист РСФСР Виталий Венгер. Он получил награду в 2004 году. В 2000 году «Золотой маски» был удостоен бывший губернатор Иркутской области Борис Говорин. Ему вручили награду за организацию реконструкции Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.Фото: irkobl.ru