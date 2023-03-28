Общество 28.03.2023 в 14:54
В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно посещать заказники
Также все участники СВО освобождены от уплаты аренды за республиканское имущество
Текст: Константин Воронов
В Бурятии расширены меры поддержки для участников СВО и их семей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, власти приняли решение освободить все категории военнослужащих (мобилизованные, контрактники, добровольцы) от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков.
«Арендная плата не будет начисляться не только на весь период прохождения службы, но и на 90 дней после ее окончания. Льгота устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц», - рассказал Алексей Цыденов.
Также участников спецоперации и их семьи освободили от платы при въезде в особо охраняемые природные территории - это 13 заказников, 57 памятников природы со всем многообразием целебных источников.
Напомним, ранее по инициативе Алексея Цыденова Народный Хурал рассмотрел и утвердил законопроект, освобождающий участников спецоперации от уплаты транспортного налога.
Фото: «Номер один»
«Арендная плата не будет начисляться не только на весь период прохождения службы, но и на 90 дней после ее окончания. Льгота устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц», - рассказал Алексей Цыденов.
Также участников спецоперации и их семьи освободили от платы при въезде в особо охраняемые природные территории - это 13 заказников, 57 памятников природы со всем многообразием целебных источников.
Напомним, ранее по инициативе Алексея Цыденова Народный Хурал рассмотрел и утвердил законопроект, освобождающий участников спецоперации от уплаты транспортного налога.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация