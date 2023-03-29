Сам себе Серый Волк

Сказка про трех поросят совершенно неожиданно превратилась в быль в Тарбагатайском районе республики. Правда назвать ситуацию сказочной язык не повернется.

На свинокомплексе Николаевский произошла почти анекдотичная кража. 35-летний работник предприятия решил поживиться чем-нибудь ценным. Для этих целей подошли: шесть 20-литровых канистр, насосное спецоборудование и циркулярная пила. Над способом, как обойти охрану предприятия, он долго не думал. Все награбленное просто выкинул за забор в пустое поле, чтобы подобрать имущество после рабочей смены. Увидев, что все идет как по маслу, решил добавить к своей наживе и… трех живых поросят. Визжащих животных мужчина бросил в мешок и тоже выкинул за забор.

Однако поросята спокойно ждать за забором своего нового хозяина категорически не захотели и начали панически оглушительно визжать, чем привлекли внимание охранников. Так почти идеальное преступление было с треском провалено. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Все справедливо. А с другой стороны, вдруг сельчанин всего-навсего зоозащитник и хочет спасать жизнь всем животным, которым угрожает смерть? Может, если бы наивные поросята не развизжались на всю округу, то сегодня спокойно жили бы у работника, угощались вкусной едой, гуляли по двору, избежав страшной участи пойти на убой?

Но, конечно, все это только наши фантазии. Ни с чем не перепутаешь российскую народную привычку брать все, что плохо лежит. Да и наш герой вовсе не герой, а рецидивист, который крал далеко не только животных. Кстати, за трех поросят ему грозит отсидеть до двух лет в тюрьме. Как говорится, вот и сказочке конец.