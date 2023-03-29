В Бурятском оперном пройдёт концерт помощи вдовам участников СВО

Бурятский театр оперы и балета при поддержке студенчества Бурятского государственного университета проведёт концерт «Воспевая отчий край. Метель». Все вырученные средства будут переданы в клуб для вдов «Сильные женщины».«С инициативой участия в специальном благотворительном концерте выступил патриотический клуб БГУ «Я Горжусь!». Идею также поддержали Федерация студенческого самоуправления и Профком студентов БГУ. С этой недели билеты начинают распространяться среди студентов университета»,- отметили в пресс-службе БГУ.Инициативу поддержали и в министерстве культуры Бурятии. Как отметила Соелма Дагаева, зрители также могут поддержать вдов участников СВО, купив билет на концерт.Концерт «Воспевая отчий край. Метель» пройдёт 21 апреля в 18:30 в Бурятском государственно академическом театре оперы и балета.Музыка, которая прозвучит в первом отделении, хорошо знакома слушателям. Песни композиторов Бурятии С. Манжигеева, Б. Цырендашиева, А. Андреева, Ю. Ирдынеева, В. Усовича, А. Прибылова, П. Дамиранова, Ч. Павлова.В исполнении хора a cappella эти сочинения приобретают совершенно новую окраску. Автором подобного перерождения популярных произведений стал главный хормейстер театра, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Валерий Волчанецкий, который затронет тонкие струны души каждого зрителя.Во втором отделении зрителей ожидает маленький моноспектакль. Художественный руководитель театра маэстро Владимир Рылов прочтет повесть А.С. Пушкина «Метель», которая прозвучит под звуки одноименной сюиты Георгия Свиридова в исполнении симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета.«Бурятский театр оперы и балета на постоянной основе поддерживает семьи участников СВО, которые приходят на наши концерты и спектакли. На этот раз мы решили совместно с БГУ организовать мероприятие и оказать адресную поддержку. Средства будут переданы в клуб «Сильные женщины», где знают, какие потребности сегодня есть у семей участников, погибших в СВО», - говорит директор бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.Напомним, клуб «Сильные женщины» создан в феврале 2023 года для оказания психологической поддержки для вдов, чьи мужья погибли при исполнении воинского долга. Встречи проходят в главном корпусе БГУ.Поддержать может каждый зритель, купив билет на концерт «Воспевая отчий край. Метель» на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Цена билета - 350 рублей.Возрастной ценз: 6+Фото: пресс-служба БГАТОиБ/Егор Бельских