В Бурятии выделят деньги на защиту села

29 марта в правительстве Бурятии состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда Петра Мордовского. Был рассмотрен вопрос о выделении средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак в одноименном селе Джидинского района.«Ежегодно село Армак испытывает негативное воздействие наледных вод. В феврале-марте 2022 года наледные воды затопили придомовые территории и приусадебные участки 19 жилых домов. По состоянию на 29 марта этого года затоплению подверглись придомовые территории 27 участков - огороды, сенокосные угодья», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В связи с таянием наледных вод на реке и затоплением придомовых территорий администрация Джидинского района ввела режим «Повышенная готовность».«Существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением населенного пункта. Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»