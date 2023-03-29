Общество 29.03.2023 в 15:31
В Бурятии выделят деньги на защиту села
Каждую весну наледные воды подтапливают село Армак
Текст: Константин Воронов
29 марта в правительстве Бурятии состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда Петра Мордовского. Был рассмотрен вопрос о выделении средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак в одноименном селе Джидинского района.
«Ежегодно село Армак испытывает негативное воздействие наледных вод. В феврале-марте 2022 года наледные воды затопили придомовые территории и приусадебные участки 19 жилых домов. По состоянию на 29 марта этого года затоплению подверглись придомовые территории 27 участков - огороды, сенокосные угодья», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В связи с таянием наледных вод на реке и затоплением придомовых территорий администрация Джидинского района ввела режим «Повышенная готовность».
«Существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением населенного пункта. Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»
«Ежегодно село Армак испытывает негативное воздействие наледных вод. В феврале-марте 2022 года наледные воды затопили придомовые территории и приусадебные участки 19 жилых домов. По состоянию на 29 марта этого года затоплению подверглись придомовые территории 27 участков - огороды, сенокосные угодья», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В связи с таянием наледных вод на реке и затоплением придомовых территорий администрация Джидинского района ввела режим «Повышенная готовность».
«Существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением населенного пункта. Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»
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