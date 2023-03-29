Общество 29.03.2023 в 15:31

В Бурятии выделят деньги на защиту села

Каждую весну наледные воды подтапливают село Армак
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии выделят деньги на защиту села
29 марта в правительстве Бурятии состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда Петра Мордовского. Был рассмотрен вопрос о выделении средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак в одноименном селе Джидинского района.

«Ежегодно село Армак испытывает негативное воздействие наледных вод. В феврале-марте 2022 года наледные воды затопили придомовые территории и приусадебные участки 19 жилых домов. По состоянию на 29 марта этого года затоплению подверглись придомовые территории 27 участков - огороды, сенокосные угодья», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В связи с таянием наледных вод на реке и затоплением придомовых территорий администрация Джидинского района ввела режим «Повышенная готовность».

«Существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением населенного пункта. Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств для отсыпки низменных участков в пойме реки Армак», - сообщили в агентстве.

Фото: «Номер один»
Теги
подтопление

Все новости

В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей
29.03.2023 в 16:42
Финансисты с малых лет
29.03.2023 в 16:38
Это нелюдь
29.03.2023 в 16:24
Юные улан-удэнцы научились делать кукол в старорусском костюме
29.03.2023 в 16:23
Молодой житель Бурятии зарезал односельчанку в ходе посиделок с отчимом
29.03.2023 в 16:12
В Улан-Удэ отпраздновали Навруз на «Улице добрых соседей»
29.03.2023 в 16:10
В Улан-Удэ состоится конференция, посвященная 85-летию со дня рождения профессора Светланы Гармаевой
29.03.2023 в 16:00
Более 20 домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды 31 марта
29.03.2023 в 16:00
В Бурятии выделят деньги на защиту села
29.03.2023 в 15:31
В Улан-Удэ глухонемому осужденному вручили слуховой аппарат
29.03.2023 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей
Прочес, компас и рация: отряд «Лиза Алерт» проинструктировал сельчан
29.03.2023 в 16:42
Финансисты с малых лет
Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ) провел первую районную олимпиаду
29.03.2023 в 16:38
Это нелюдь
Якутского «Чикатило», изнасиловавшего шестерых детей в Новосибирске, судят за убийства 30-летней давности
29.03.2023 в 16:24
Юные улан-удэнцы научились делать кукол в старорусском костюме

Воспитанников детсадов в столице Бурятии знакомят с традициями семейских

29.03.2023 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru