Житель Закаменского района оплатил налоги после ареста автомобиля

Житель Закаменского района Бурятии накопил 52-тысячный долг по налогам не спешил выполнять требования Федеральной налоговой службы о его погашении. Исполнительное производство было возбуждено в Закаменском районном отделении судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.Запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимости, арест банковских счетов и неоднократные требования погасить долг должник игнорировал. Но после проведенного розыска судебный пристав выяснил, что автомобиль закаменца находится в Улан-Удэ.Совместно с отделом организации исполнительного розыска, реализации имущества должников было установлено местонахождение транспортного средства и произведен его арест.Испугавшись остаться без средства передвижения, должник оплатил всю задолженность в кратчайшие сроки. Все ограничения были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: УФССП по Бурятии