Общество 30.03.2023 в 10:14
Житель Закаменского района оплатил налоги после ареста автомобиля
Машину он прятал в Улан-Удэ и игнорировал требования погасить долг до ареста «железного коня»
Текст: Номер один
Житель Закаменского района Бурятии накопил 52-тысячный долг по налогам не спешил выполнять требования Федеральной налоговой службы о его погашении. Исполнительное производство было возбуждено в Закаменском районном отделении судебных приставов, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимости, арест банковских счетов и неоднократные требования погасить долг должник игнорировал. Но после проведенного розыска судебный пристав выяснил, что автомобиль закаменца находится в Улан-Удэ.
Совместно с отделом организации исполнительного розыска, реализации имущества должников было установлено местонахождение транспортного средства и произведен его арест.
Испугавшись остаться без средства передвижения, должник оплатил всю задолженность в кратчайшие сроки. Все ограничения были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Фото: УФССП по Бурятии
Запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимости, арест банковских счетов и неоднократные требования погасить долг должник игнорировал. Но после проведенного розыска судебный пристав выяснил, что автомобиль закаменца находится в Улан-Удэ.
Совместно с отделом организации исполнительного розыска, реализации имущества должников было установлено местонахождение транспортного средства и произведен его арест.
Испугавшись остаться без средства передвижения, должник оплатил всю задолженность в кратчайшие сроки. Все ограничения были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Фото: УФССП по Бурятии