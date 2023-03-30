Каждый пятый работник в Бурятии боится увольнения

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей Дальнего Востока, в том числе Бурятии, и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.21% трудоустроенных соискателей Дальнего Востока и Бурятии полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. Для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают – 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%).Еще 70% трудоустроенных соискателей из регионов ДФО, в том числе жители Бурятии, считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. Это, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании. По России доля таких соискателей составила – 68%.Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).Еще 9% соискателей, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить реальность угрозы увольнения.Фото: pixabay.com