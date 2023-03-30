Общество 30.03.2023 в 17:04

В Бурятию вернется зима

Прогнозируются мокрый снег, снег и ветер
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Текст: Номер один
В Бурятию вернется зима
В Бурятии 31 марта прогнозируется ухудшение погоды, мокрый снег и снег, усиление северо-западного ветра местами до 23 м/с, понижение температуры на 10 и более градусов, гололедица, накаты, сообщил региональный главк МЧС.

В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, а также - затруднение движения на автомобильных дорогах.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

Фото: unsplash.com
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