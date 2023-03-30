Общество 30.03.2023 в 17:52

«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»

Стало известно, как в детском доме пытались скрыть гибель 15-летнего мальчика
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Текст: Номер один
«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»
Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка после побега из детского дома в Новосибирске. Напомним, трагедия произошла две недели назад. Два друга глубокой ночью попытались сбежать из центра через окно. После прыжка 15-летний парень ударился головой и потерял сознание, а второй сломал ногу.

Мальчика без сознания затащили в детский дом, но скорую сразу не вызвали. Позже отцу подростка сказали, что тот умер, упав с турника, что это несчастный случай. Так что же происходило в детском доме? И из-за чего из окна бежали дети? КП-Новосибирск удалось выяснить подробности.

«Вскрыли ложкой окно и прыгнули»

Леша* попал в детский дом в 13 лет: туда его сдал отец из-за того, что мальчик сбегал из дома. Парня определили в группу «бегунков», то есть ребят, склонных к побегу.

- Их никуда не выпускали из детского дома. Учились в доме, гулять только под присмотром. Леша* до этого ни разу не сбегал из интерната. А тут решился. Мальчики просто хотели погулять, ничего больше. Леша* долго не соглашался на предложение друга, и вдруг согласился. Бежали через третий этаж после отбоя, уже глубокой ночью, - рассказал КП-Новосибирск источник, просивший об анонимности. – Они вскрыли ложкой окно и выпрыгнули один за другим. И вот тут начался ужас.

По словам собеседника, Леша* хотел зацепиться за бортик над вторым этажом, но не получилось.

- Он не допрыгнул и стукнулся в итоге об него, еще и упал головой об лед. Второму мальчику повезло больше – он зацепился за бортик, спрыгнул, но сломал ногу. Друг этот подошел к Леше, похлопал по лицу, увидел, что тот без сознания, испугался и убежал. Вернее, как убежал… У него нога сломана, болит... Почти сразу их побег обнаружили другие ребята, увидели это все. Они затащили в группу Лешу, догнали второго, который недалеко ушел со сломанной ногой, успокоили его, тоже завели внутрь, - продолжает рассказ источник КП-Новосибирск.

«Скорую вызвали даже не утром...»

Далее наш собеседник описывает, как дети пытались привести товарищей в чувства:

- Лешу всю ночь рвало, возле него стоял тазик крови. У него под головой, под волосами была вмятина, она прощупывалась. Он то приходил в себя, то отключался, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Скорую никто не вызывал даже не до утра, а до обеда, наверное. Есть врач в детском доме, она тоже была, не знаю только на каком моменте подключилась. Дала просто таблетку какую-то, обезбол, видимо. Уже после, когда приехали врачи скорой, Лешу вынесли на носилках из центра. Кстати, насколько знаю, его другу гипс наложили прямо в детском доме, чтобы в больницу не возить. Не любят у нас в больницы возить.

От детей смерть мальчика скрывали до последнего. Воспитанники думали, что он в больнице.

- То, что он умер, узнали это из соцсетей! И уже после похорон. Нам же говорли, что он просто лечится. Под окном, где Леша упал, много крови было. Это место снегом припорошили и все, не знаю, осматривали ли его, - говорит наш собеседник. – В нашем центре есть правило негласное: не вызывать скорую до последнего. Может быть, боятся за репутацию. Вот и тут так вышло. Если бы вовремя вызвали, мальчик был бы жив. Нас сейчас всех заставляют говорить, что он упал с турника на спортивной площадке, хотя это не так.

Напомним, в СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

КП-Новосибирск продолжает следить за ходом расследования.

*имена героев изменены

Фото: предоставлено отцом погибшего ребенка/ Николай Оберемченко
Теги
инцидент детдом воспитанник гибель

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