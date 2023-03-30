Общество 30.03.2023 в 21:37

В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре

Горел жилой дома в селе Кома Прибайкальского района республики
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Текст: Номер один
В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре
В Бурятии сегодня во второй половине дня в оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация о загорании жилого дома в населенном пункте Кома Прибайкальского района, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчёты 8-го Прибайкальского отряда ГПС республики. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры.

В результате пожара один человек получил травмы.  Пожарными в ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух погибших. Личности устанавливаются.

Пожар ликвидирован на общей площади 540 кв метров. Всего к тушению пожара привлекалось 14 человек и 7 единиц пожарной техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото: pixabay.com
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