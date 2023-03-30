В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре

В Бурятии сегодня во второй половине дня в оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация о загорании жилого дома в населенном пункте Кома Прибайкальского района, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчёты 8-го Прибайкальского отряда ГПС республики. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры.В результате пожара один человек получил травмы. Пожарными в ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух погибших. Личности устанавливаются.Пожар ликвидирован на общей площади 540 кв метров. Всего к тушению пожара привлекалось 14 человек и 7 единиц пожарной техники.Причина пожара устанавливается.Фото: pixabay.com