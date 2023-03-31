В Улан-Удэ старые грунтовые светофоры меняют на новые

Ход этих работ проверил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев вместе с заведующей кафедры информационных технологий и прикладной механики ВСГУТУ Любовью Бохоевой, директором МБУ «Горсвет» Алексеем Тулоновым и студентами.





«Наземные» или «грунтовые» светофоры представляют собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и дублирует сигнал основного светофора, своевременно показывая «пора переходить дорогу» или «нужно остановиться».





С наступлением тепла в Улан-Удэ городские электрики приступили к замене старых наземных светофоров на новые, произведенные студентами ВСГУТУ по индивидуальному заказу «Горсвета».– Мы заменили 12 неисправных светофоров на центральных улицах на новые. Эти светофоры обладают рядом преимуществ. В первую очередь, для их ремонта не требуется демонтаж. В светофоре есть отдельный изолированный вход, который позволяет отремонтировать их без вскрышных работ. Диапазон рабочей температуры изделия от –40 до +60 градусов. Все светофоры прошли проверку, – сообщил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов МБУ «Горсвет» Чингиз Александров.С 2021 году «Горсвет» начал большую работу с образовательными учреждениями Улан-Удэ. Сотрудники в течение года проводили теоретические занятия со студентами. Следующим шагом развития взаимоотношений стало заключения договоров о целевом обучении.– На протяжении многих лет «Горсвет» уделяет особое внимание подготовке будущих специалистов. Мы уже должны понимать, какие специалисты будут востребованы в нашей отрасли через несколько лет, чтобы активно содействовать их обучению. В наших планах продолжить сотрудничество со всеми учреждения среднего и высшего профессионального образования, – рассказал директор предприятия Алексей Тулонов.Фото: мэрия Улан-Удэ