Русский драмтеатр в Улан-Удэ работает в обычном режиме

Русский драматический театр в Улан-Удэ продолжает работать в обычном режиме. ЧП с актером Артемом Шуваловым, которое случилось позавчера и наделало много шума, в том числе и в федеральных СМИ, на рабочий процесс не повлияло. Таков главный тезис небольшой пресс-конференции. Она прошла в театре сегодня прямо во время репетиции завтрашней премьеры спектакля «Живой товар» по ранним рассказам А.П.Чехова- Пока все сложно комментировать. Мне очень жаль наших зрителей, которые находились в зале. Однако жизнь в театре продолжается, идут репетиции. Конечно, актеры - эмоциональные люди. Сейчас они молчат. Все переживают, разумеется.Артем Шувалов ушел на больничный. Идет служебное расследование. По его итогам будет принято решение. Надеемся, найти причины инцидента. Вряд ли они связаны с увольнением жены актера Светланы Полянской. Она сама подала заявление, оно поступило из приемной. Заявление будет лежать в течение двух недель. Она может забрать его, как и положено, по закону.- Театр работает, и будет работать. У нас премьера завтра и послезавтра, а после - на следующей неделе - еще одна. Артист всегда должен и будет работать. Театр это служение, личные амбиции здесь должны уходить на второй план. Сегодня прошел прогон завтрашней премьеры: Чехов «Живой товар». Музыка Рахманинова. Через неделю спектакль по пьесе Степана Лобозерова (ему, напомню, 75 лет) «Маленький спектакль на лоне природы». Спектаклю, кстати, 40 лет.Продукт театра – спектакль, который создается для зрителя. Все остальное личное.Что касается Артура Шувалова, то я считаю, что такого человека нельзя допускать к работе. Разве можно неадекватных людей подпускать к зрителю? Ведь у нас в зрительном зале бывают и дети.Я очень сожалею о ЧП. Не об актере Шувалове, а о ЧП, о том, что это безобразие видел зритель.- Готовимся к премьере. Завтра 1 апреля День юмора. У нас на сцене шутка – Антоша Чехонте. Состояние рабочее, ждем зрителей. Приходите в театр!Фото: «Номер один»