Аэропорт «Байкал» перегнал аэропорт Санкт-Петербурга

С начала 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил свыше 700 рейсов, заявил генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.«Мы обогнали такие аэропорты как Томск и Кемерово по пассажиропотоку, в среднем мы обслуживаем 11 рейсов в сутки», — сообщил он.По словам Гармаева, интенсивность полетов растет и в области грузопотоков.- С начала 2023 года Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» обслужил грузопоток в 3500 тонн, тогда как наш аэропорт - 3900, - подчеркнул гендиректор «Байкала».По-мнению наблюдателей, рост пассажиропотока связан со стагнацией западного торгового пути в связи с санкциями, когда основным торговым партнером страны становится Китай.Фото: «Номер один»