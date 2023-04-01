Общество 01.04.2023 в 09:33
Аэропорт «Байкал» перегнал аэропорт Санкт-Петербурга
Китайское направление для Бурятии становится определяющим
Текст: Дмитрий Родионов
С начала 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил свыше 700 рейсов, заявил генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
«Мы обогнали такие аэропорты как Томск и Кемерово по пассажиропотоку, в среднем мы обслуживаем 11 рейсов в сутки», — сообщил он.
По словам Гармаева, интенсивность полетов растет и в области грузопотоков.
- С начала 2023 года Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» обслужил грузопоток в 3500 тонн, тогда как наш аэропорт - 3900, - подчеркнул гендиректор «Байкала».
По-мнению наблюдателей, рост пассажиропотока связан со стагнацией западного торгового пути в связи с санкциями, когда основным торговым партнером страны становится Китай.
Фото: «Номер один»
«Мы обогнали такие аэропорты как Томск и Кемерово по пассажиропотоку, в среднем мы обслуживаем 11 рейсов в сутки», — сообщил он.
По словам Гармаева, интенсивность полетов растет и в области грузопотоков.
- С начала 2023 года Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» обслужил грузопоток в 3500 тонн, тогда как наш аэропорт - 3900, - подчеркнул гендиректор «Байкала».
По-мнению наблюдателей, рост пассажиропотока связан со стагнацией западного торгового пути в связи с санкциями, когда основным торговым партнером страны становится Китай.
Фото: «Номер один»
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