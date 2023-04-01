Общество 01.04.2023 в 10:54

Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением

За несколько лет число обращений горожан снизилось более чем в два раза
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением
С 2019 года число обращений жителей Улан-Удэ по вопросам теплоснабжения сократилось почти в 2,5 раза. Об этом в своем докладе о прохождении отопительного сезона на планерном совещании у мэра сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В 2019 году в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по проблемам в теплоснабжении поступило 16443 обращения от горожан, в 2020 – 14370, в 2021 – 13699, а в 2022 – 7088 обращений.

- Это заслуга всей нашей общей команды, - отметил Сергей Гашев. - Обращений, поставленных на контроль по теплу, это когда жалоба остается у нас на контроле больше суток, в 2019 году было 357, в 2020 – 295, в 2021 – 172 и в 2022 году – 136. То есть почти в три раза снижение идет и по этим жалобам.

На сегодня в Улан-Удэ запасы топлива в муниципальных и ведомственных котельных, а также в котельных в военных городках, сформированы в пределах норматива и составляют 39 суток. С начала отопительного периода в городе зафиксировано 266 технологических нарушений, за аналогичный период прошлого сезона их было 521.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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