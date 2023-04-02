Общество 02.04.2023 в 09:53

В Бурятии начался весенний призыв

Планируется призвать 1,3 тыс новобранцев;  исключается их привлечение к СВО
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Текст: Номер один
В Бурятии начался весенний призыв
В Бурятии в военных комиссариатах и сборных пунктах Восточного военного округа  с 1 апреля  начинается весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе весеннего призыва на военную службу около 1300 новобранцев из республики пополнят ряды соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Камчатском краях, в Бурятии и Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях.

На призывных пунктах граждане, призванные для прохождения военной службы, будут обеспечены комплектом формы одежды, армейским несессером с предметами личной гигиены, банковской картой для начисления денежного довольствия и персональными электронными картами, на которых будет храниться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также банковские реквизиты.

Граждане, призванные в рамках весеннего призыва, не будут проходить военную службу на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также исключается привлечение их к участию в специальной военной операции.

Фото: ВВО
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