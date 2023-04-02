В Бурятии начался весенний призыв

В Бурятии в военных комиссариатах и сборных пунктах Восточного военного округа с 1 апреля начинается весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе весеннего призыва на военную службу около 1300 новобранцев из республики пополнят ряды соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Камчатском краях, в Бурятии и Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях.На призывных пунктах граждане, призванные для прохождения военной службы, будут обеспечены комплектом формы одежды, армейским несессером с предметами личной гигиены, банковской картой для начисления денежного довольствия и персональными электронными картами, на которых будет храниться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также банковские реквизиты.Граждане, призванные в рамках весеннего призыва, не будут проходить военную службу на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также исключается привлечение их к участию в специальной военной операции.Фото: ВВО