Жителя Бурятии, решившего стать инвестором, «развели» на 2 млн рублей

В Бурятии житель Муйского района перевел 2 млн рублей накоплений на счет мошенника, сообщили в прокуратуре республики. Схема обмана оказалась очень проста.Мужчина решил получать доходы от инвестиций и оставил заявку со своими данными на сайте некой компании в интернете.Спустя непродолжительное время ему поступил звонок якобы от сотрудника инвестиционной компании. Звонивший пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести денежные средства на банковский счет. Жертва выполнила это предложение. Разумеется никаких инвестиций и не предполагалось.«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!», - писал Александр Сергеевич Пушкин почти два века назад. Правда, по совсем другому поводу.В Бурятии жертвами интернет-преступников по состоянию на 31 марта года стали 416 жителей республики (+35 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 88,5 млн рублей (+6,2 млн рублей за последнюю неделю).Фото: pixabay.com