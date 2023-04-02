Общество 02.04.2023 в 17:40

Введение 36-часовой рабочей недели поддерживают 77% россиян

Против этого 16% респондентов, женщинам инициатива нравится больше, чем мужчинам

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Текст: Номер один
Введение 36-часовой рабочей недели поддерживают 77% россиян
Идею сокращения рабочей недели до 36 часов поддерживают 77% опрошенных россиян, 16% — против, сообщил портал SuperJob итоги своего опроса 1600 экономически активных россиян из всех округов страны, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Для 75% россиян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. Однако 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 75% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 77% против 73% среди мужчин.

Напомним, в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. График с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда.

Это далеко не первая инициатива такого рода. Причем, чаще всего они однозначно означают, что начинается очередной предвыборный сезон.

Фото: unsplash.com
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