Общество 02.04.2023 в 17:40
Введение 36-часовой рабочей недели поддерживают 77% россиян
Против этого 16% респондентов, женщинам инициатива нравится больше, чем мужчинам
Текст: Номер один
Идею сокращения рабочей недели до 36 часов поддерживают 77% опрошенных россиян, 16% — против, сообщил портал SuperJob итоги своего опроса 1600 экономически активных россиян из всех округов страны, работающих по графику пятидневной рабочей недели.
Для 75% россиян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. Однако 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.
Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 75% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 77% против 73% среди мужчин.
Напомним, в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. График с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда.
Это далеко не первая инициатива такого рода. Причем, чаще всего они однозначно означают, что начинается очередной предвыборный сезон.
Фото: unsplash.com
Для 75% россиян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. Однако 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.
Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 75% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 77% против 73% среди мужчин.
Напомним, в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. График с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда.
Это далеко не первая инициатива такого рода. Причем, чаще всего они однозначно означают, что начинается очередной предвыборный сезон.
Фото: unsplash.com
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