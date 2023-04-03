Общество 03.04.2023 в 11:03
В Бурятии главе района досталось от прокуратуры
Местные чиновники допустили нарушения в земельной сфере
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения земельного законодательства в работе администрации Джидинского района.
«Администрация района является органом, уполномоченным на предоставление земельных участков многодетным семьям. Однако орган местного самоуправления отказался от предоставления в 2022 году субсидии из республиканского бюджета в размере 98 тыс. рублей на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для указанных целей», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, чиновники нарушали сроки принятия решений по заявлениям граждан о предоставлении «Дальневосточного гектара». Так, по заявлению, поступившему в июне 2022 года, решение о приостановлении его рассмотрения и направлении заявителю иных вариантов схем размещений земельных участков было принято только в ноябре.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе района представление, которое удовлетворено.
«Заявления граждан рассмотрены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
«Администрация района является органом, уполномоченным на предоставление земельных участков многодетным семьям. Однако орган местного самоуправления отказался от предоставления в 2022 году субсидии из республиканского бюджета в размере 98 тыс. рублей на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для указанных целей», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, чиновники нарушали сроки принятия решений по заявлениям граждан о предоставлении «Дальневосточного гектара». Так, по заявлению, поступившему в июне 2022 года, решение о приостановлении его рассмотрения и направлении заявителю иных вариантов схем размещений земельных участков было принято только в ноябре.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе района представление, которое удовлетворено.
«Заявления граждан рассмотрены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
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