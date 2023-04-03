В Бурятии главе района досталось от прокуратуры

Прокуратура Бурятии выявила нарушения земельного законодательства в работе администрации Джидинского района.«Администрация района является органом, уполномоченным на предоставление земельных участков многодетным семьям. Однако орган местного самоуправления отказался от предоставления в 2022 году субсидии из республиканского бюджета в размере 98 тыс. рублей на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для указанных целей», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, чиновники нарушали сроки принятия решений по заявлениям граждан о предоставлении «Дальневосточного гектара». Так, по заявлению, поступившему в июне 2022 года, решение о приостановлении его рассмотрения и направлении заявителю иных вариантов схем размещений земельных участков было принято только в ноябре.Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе района представление, которое удовлетворено.«Заявления граждан рассмотрены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»