В Бурятии ввели особый противопожарный режим

С 4 апреля в Бурятии вводится особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе правительства республики. Он будет действовать во всех районах, кроме Северо-Байкальского и Муйского.- Уважаемые жители Бурятии! В связи с ухудшением оперативной обстановки, несмотря на проводимую профилактическую работу с населением республики, сегодня обращаюсь к вам: пожалуйста, не поджигайте сухую траву на землях всех категорий, на своих участках, на землях сельхозугодий, - обратился к жителям республики зампред правительства Петр Мордовской.Напомним, что в период особого противопожарного режима все профилактические отжиги, в том числе на землях гослесфонда, запрещены. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет за собой штраф:- от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. для физических лиц;- от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. — для юридических.На сегодняшний день в республике зафиксирован 31 лесной пожар общей площадью более 4 тыс. гектаров.Фото: «Номер один»