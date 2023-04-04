Общество 04.04.2023 в 09:14

В Бурятии ввели особый противопожарный режим

Жителей республики убедительно просят не поджигать сухую траву
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ввели особый противопожарный режим
С 4 апреля в Бурятии вводится особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе правительства республики. Он будет действовать во всех районах, кроме Северо-Байкальского и Муйского.

- Уважаемые жители Бурятии! В связи с ухудшением оперативной обстановки, несмотря на проводимую профилактическую работу с населением республики, сегодня обращаюсь к вам: пожалуйста, не поджигайте сухую траву на землях всех категорий, на своих участках, на землях сельхозугодий, - обратился к жителям республики зампред правительства Петр Мордовской.

Напомним, что в период особого противопожарного режима все профилактические отжиги, в том числе на землях гослесфонда, запрещены. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет за собой штраф:

- от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. для физических лиц;
- от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. — для юридических.

На сегодняшний день в республике зафиксирован 31 лесной пожар общей площадью более 4 тыс. гектаров.

Фото: «Номер один»
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