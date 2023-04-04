Общество 04.04.2023 в 10:29
В России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от клещей
Первые случаи заражения им после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах
Текст: Номер один
Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты».
Анализы показали, что вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее был обнаружен в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Это семейство вирусов, передающихся в основном членистоногими (клещи, комары) и вызывающих такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.
Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5 дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными.
Спустя более чем десять лет, ученые смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.
«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов.
Бурятия пока вроде бы не входит в число регионов, где вирус циркулирует. Ну, а что касается клещей, то республика ими вполне себе богата. Республиканское управление Роспотребнадзора уже напомнило о значимости акарицидных обработок в преддверии сезона активности клещей.
С наступлением весны начинается сезон активности клещей, причиняющих вред здоровью населения. На первых проталинах нас уже ждут иксодовые клещи — переносчики природноочаговых трансмиссивных инфекций, возбудителей которых они передают при кровососании. Наиболее опасные инфекции — иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ, лайм-боррелиоз), клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ).
Наибольшее эпидемиологическое значение имеют таёжный (I. persulcatus) и европейский лесной (I. ricinus) клещи, обитающие на большей части территорий нашей страны. Эти виды могут переносить одновременно до пяти возбудителей, что вызывает широко распространенное микст-инфицирование человека после их присасывания. В России решающее значение имеет неспецифическая профилактика инфекций, передаваемых клещами (ИПК), основными направлениями которой являются борьба с популяциями клещей в природных биотопах и индивидуальная защита людей от нападения клещей.
Фото: pixabay.com
Анализы показали, что вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее был обнаружен в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе. Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Это семейство вирусов, передающихся в основном членистоногими (клещи, комары) и вызывающих такие заболевания, как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и другие.
Первые случаи заражения неизвестным вирусом после укусов клещей были выявлены во Владивостоке в 2011-2012 годах. Заболевание сопровождалось 3-5 дневной лихорадкой с острым респираторным синдромом. Анализы на известные вирусы были отрицательными.
Спустя более чем десять лет, ученые смогли провести генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования были отобраны архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки людей в Новосибирске.
«Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра «Вектор», кандидат биологических наук Михаил Карташов.
Бурятия пока вроде бы не входит в число регионов, где вирус циркулирует. Ну, а что касается клещей, то республика ими вполне себе богата. Республиканское управление Роспотребнадзора уже напомнило о значимости акарицидных обработок в преддверии сезона активности клещей.
С наступлением весны начинается сезон активности клещей, причиняющих вред здоровью населения. На первых проталинах нас уже ждут иксодовые клещи — переносчики природноочаговых трансмиссивных инфекций, возбудителей которых они передают при кровососании. Наиболее опасные инфекции — иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ, лайм-боррелиоз), клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ).
Наибольшее эпидемиологическое значение имеют таёжный (I. persulcatus) и европейский лесной (I. ricinus) клещи, обитающие на большей части территорий нашей страны. Эти виды могут переносить одновременно до пяти возбудителей, что вызывает широко распространенное микст-инфицирование человека после их присасывания. В России решающее значение имеет неспецифическая профилактика инфекций, передаваемых клещами (ИПК), основными направлениями которой являются борьба с популяциями клещей в природных биотопах и индивидуальная защита людей от нападения клещей.
Фото: pixabay.com