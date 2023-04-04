Из Бурятии выгнали нелегального мигранта

В Гусиноозерском районном суде вынесли приговор иностранному гражданину. Мужчина обязан был выехать из страны по истечению временного срока пребывания, однако он этого не сделал. Кроме того, от него не поступало никаких заявлений о потере документов, позволяющих законно находиться в РФ.

Сотрудники районной миграционной службы составили в отношении иностранца протокол об административном нарушении. На рассмотрении дела выяснилось, что гость республики намерено уклонился от выезда. У него не было ни работы, ни другого источника доходов, ни постоянного места жительства. Постановлением суда мужчину признали виновным и подвергли наказанию – штрафу и принудительному выдворению из России.







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