В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту

Работы по ямочному ремонту в Улан-Удэ начнутся при установлении среднесуточных температур +5 градусов, ориентировочно с 17 апреля. В первую очередь, ямы залатают на дорогах с наиболее интенсивным автомобильным движением, сообщили в Комбинате по благоустройству.На этой неделе специалисты районных администраций, Комитета городского хозяйства и Комбината по благоустройству объезжают городские дороги, после чего районные администрации составят списки участков, подлежащих ремонту.– Запланированный объем ямочного ремонта на 2023 год составляет 21,8 тыс кв м. Из них 2,9 тыс кв м – это ремонт межквартальных проездов, 11,2 тыс кв м – ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с помощью машины «Бецемы», 10,5 тыс кв м – горячим асфальтом и 130 кв м – холодным асфальтом. Мы предварительно провели закупочные процедуры по приобретению битума, эмульсии, щебня и асфальтобетона для выполнения работ, - рассказал заместитель директора по ремонту дорог Комбината по благоустройству Евгений Соболев.В этом году на ямочный ремонт в Улан-Удэ выделено 26,5 млн рублей, из них 6,1 млн рублей направлено на ремонт межквартальных проездов.Как отметили в администрации города, в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комбинат по благоустройству приобрел вторую машину «Бецема» для ремонта межквартальных проездов.В 2022 году комбинат заасфальтировал 32 тыс кв м ям на магистральных улицах Улан-Удэ и впервые за долгое время отремонтировал 111 межквартальных проездов.Фото: мэрия Улан-Удэ