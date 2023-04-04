Общество 04.04.2023 в 13:21
В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту
Ориентировочно, он стартует с 17 апреля
Текст: Константин Воронов
Работы по ямочному ремонту в Улан-Удэ начнутся при установлении среднесуточных температур +5 градусов, ориентировочно с 17 апреля. В первую очередь, ямы залатают на дорогах с наиболее интенсивным автомобильным движением, сообщили в Комбинате по благоустройству.
На этой неделе специалисты районных администраций, Комитета городского хозяйства и Комбината по благоустройству объезжают городские дороги, после чего районные администрации составят списки участков, подлежащих ремонту.
– Запланированный объем ямочного ремонта на 2023 год составляет 21,8 тыс кв м. Из них 2,9 тыс кв м – это ремонт межквартальных проездов, 11,2 тыс кв м – ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с помощью машины «Бецемы», 10,5 тыс кв м – горячим асфальтом и 130 кв м – холодным асфальтом. Мы предварительно провели закупочные процедуры по приобретению битума, эмульсии, щебня и асфальтобетона для выполнения работ, - рассказал заместитель директора по ремонту дорог Комбината по благоустройству Евгений Соболев.
В этом году на ямочный ремонт в Улан-Удэ выделено 26,5 млн рублей, из них 6,1 млн рублей направлено на ремонт межквартальных проездов.
Как отметили в администрации города, в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комбинат по благоустройству приобрел вторую машину «Бецема» для ремонта межквартальных проездов.
В 2022 году комбинат заасфальтировал 32 тыс кв м ям на магистральных улицах Улан-Удэ и впервые за долгое время отремонтировал 111 межквартальных проездов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
На этой неделе специалисты районных администраций, Комитета городского хозяйства и Комбината по благоустройству объезжают городские дороги, после чего районные администрации составят списки участков, подлежащих ремонту.
– Запланированный объем ямочного ремонта на 2023 год составляет 21,8 тыс кв м. Из них 2,9 тыс кв м – это ремонт межквартальных проездов, 11,2 тыс кв м – ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с помощью машины «Бецемы», 10,5 тыс кв м – горячим асфальтом и 130 кв м – холодным асфальтом. Мы предварительно провели закупочные процедуры по приобретению битума, эмульсии, щебня и асфальтобетона для выполнения работ, - рассказал заместитель директора по ремонту дорог Комбината по благоустройству Евгений Соболев.
В этом году на ямочный ремонт в Улан-Удэ выделено 26,5 млн рублей, из них 6,1 млн рублей направлено на ремонт межквартальных проездов.
Как отметили в администрации города, в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комбинат по благоустройству приобрел вторую машину «Бецема» для ремонта межквартальных проездов.
В 2022 году комбинат заасфальтировал 32 тыс кв м ям на магистральных улицах Улан-Удэ и впервые за долгое время отремонтировал 111 межквартальных проездов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиямочный ремонт