Общество 04.04.2023 в 13:21

В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту

Ориентировочно, он стартует с 17 апреля
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту
Работы по ямочному ремонту в Улан-Удэ начнутся при установлении среднесуточных температур +5 градусов, ориентировочно с 17 апреля. В первую очередь, ямы залатают на дорогах с наиболее интенсивным автомобильным движением, сообщили в Комбинате по благоустройству.

На этой неделе специалисты районных администраций, Комитета городского хозяйства и Комбината по благоустройству объезжают городские дороги, после чего районные администрации составят списки участков, подлежащих ремонту.

– Запланированный объем ямочного ремонта на 2023 год составляет 21,8 тыс кв м. Из них 2,9 тыс кв м – это ремонт межквартальных проездов, 11,2 тыс кв м – ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с помощью машины «Бецемы», 10,5 тыс кв м – горячим асфальтом и 130 кв м – холодным асфальтом. Мы предварительно провели закупочные процедуры по приобретению битума, эмульсии, щебня и асфальтобетона для выполнения работ, - рассказал заместитель директора по ремонту дорог Комбината по благоустройству Евгений Соболев.

В этом году на ямочный ремонт в Улан-Удэ выделено 26,5 млн рублей, из них 6,1 млн рублей направлено на ремонт межквартальных проездов.

Как отметили в администрации города, в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комбинат по благоустройству приобрел вторую машину «Бецема» для ремонта межквартальных проездов.

В 2022 году комбинат заасфальтировал 32 тыс кв м ям на магистральных улицах Улан-Удэ и впервые за долгое время отремонтировал 111 межквартальных проездов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
ямочный ремонт

Все новости

В Бурятии жителю вынесли приговор за комментарий в «Анониме 03»
04.04.2023 в 13:38
В Улан-Удэ готовятся к ямочному ремонту
04.04.2023 в 13:21
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем
04.04.2023 в 13:02
В Улан-Удэ идут бои в городских условиях
04.04.2023 в 12:40
В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции
04.04.2023 в 12:30
В Бурятии за день от огня пострадали 20 гектаров леса
04.04.2023 в 12:26
10-летний ребенок катался по ночному Улан-Удэ на автомобиле родителей
04.04.2023 в 11:59
В МПР России назначен новый куратор Байкала
04.04.2023 в 11:52
В районе Бурятии пожарные защитили жилые дома от огня
04.04.2023 в 11:31
Монголия готова поставлять тонкорунную шерсть в Бурятию
04.04.2023 в 10:53
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ идут бои в городских условиях
Военнослужащие ВВО отрабатывают тактику боевых действий в городе на полигоне Дивизионный
04.04.2023 в 12:40
В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции
Врачи советуют при первых симптомах болезни сразу вызывать скорую
04.04.2023 в 12:30
В МПР России назначен новый куратор Байкала
Замглавы ведомства Павел Барышев будет курировать вопросы охраны экосистемы озера
04.04.2023 в 11:52
Из Бурятии выгнали нелегального мигранта
У мужчины не были ни места жительства, ни работы
04.04.2023 в 10:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru