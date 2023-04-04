В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку

Сегодня в Улан-Удэ сотрудники Комитета по транспорту и Управления ГИБДД провели совместный рейд на улице Коммунистической. Проверяющие выявляли нарушения правил парковки.- По решению комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии Улан-Удэ на постоянной основе проводятся совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД по эвакуации автомобилей в местах несанкционированных стоянок на пешеходных переходах и остановочных карманах. В ближайшее время рейды пройдут по улицам Почтамтская, Советская и бульвару Карла Маркса, - сказал главный специалист отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Виктор Семенов.Нарушителям грозит штраф в размере 2000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.- Беспокоит тот момент, что многие водители знают, что паркуют свой автомобиль в месте, где это запрещено и сознательно нарушают правила дорожного движения. Сейчас вот по улице Коммунистической – девушка знала, что припарковала автомобиль в неположенном месте. Транспортное средство принадлежит не ей, а супругу, забрать свой автомобиль она не сможет, только собственник. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, - сказал старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД Дмитрий Кожухов.Подробную информацию об эвакуированном транспортном средстве можно уточнить в дежурной части по телефону: 29-29-02.В мэрии Улан-Удэ просят горожан не оставлять машины на проезжей части. Только так можно избежать штрафов и ДТП из-за ограниченной видимости и маневренности.Фото: мэрия Улан-Удэ