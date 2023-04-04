Общество 04.04.2023 в 17:00

В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку

Подобные рейды власти обещают проводить регулярно
A- A+
Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку
Сегодня в Улан-Удэ сотрудники Комитета по транспорту и Управления ГИБДД провели совместный рейд на улице Коммунистической. Проверяющие выявляли нарушения правил парковки.

- По решению комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии Улан-Удэ на постоянной основе проводятся совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД по эвакуации автомобилей в местах несанкционированных стоянок на пешеходных переходах и остановочных карманах. В ближайшее время рейды пройдут по улицам Почтамтская, Советская и бульвару Карла Маркса, - сказал главный специалист отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Виктор Семенов.

Нарушителям грозит штраф в размере 2000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.

- Беспокоит тот момент, что многие водители знают, что паркуют свой автомобиль в месте, где это запрещено и сознательно нарушают правила дорожного движения. Сейчас вот по улице Коммунистической – девушка знала, что припарковала автомобиль в неположенном месте. Транспортное средство принадлежит не ей, а супругу, забрать свой автомобиль она не сможет, только собственник. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, - сказал старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД Дмитрий Кожухов.

Подробную информацию об эвакуированном транспортном средстве можно уточнить в дежурной части по телефону: 29-29-02.

В мэрии Улан-Удэ просят горожан не оставлять машины на проезжей части. Только так можно избежать штрафов и ДТП из-за ограниченной видимости и маневренности.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
парковка

Все новости

В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу
04.04.2023 в 17:38
Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии
04.04.2023 в 17:18
В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку
04.04.2023 в 17:00
В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей
04.04.2023 в 16:58
Бурятия создаст совместный свинокомплекс с Монголией
04.04.2023 в 16:18
Жителя Бурятии осудили за особо жестокое убийство
04.04.2023 в 16:08
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус школы №19
04.04.2023 в 15:50
В Бурятию снова вернется снег
04.04.2023 в 15:48
В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
04.04.2023 в 15:12
В Бурятии в Кяхтинском районе из-за кори отменили массовые мероприятия
04.04.2023 в 14:05
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу
Житель села Хойтобэе признан виновным в причинении смерти по неосторожности пожилой женщине
04.04.2023 в 17:38
Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии
Звезда world music теперь входит в состав театра «Байкал»
04.04.2023 в 17:18
В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей
По сравнению с январем 2022 года она выросла на 17,5%, утверждают статистики
04.04.2023 в 16:58
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус школы №19
Здание откроется 1 сентября и позволит убрать третью смену
04.04.2023 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru