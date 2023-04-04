Общество 04.04.2023 в 17:38

В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу

Житель села Хойтобэе признан виновным в причинении смерти по неосторожности пожилой женщине
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу
В Бурятии суд счел достаточными для вынесения приговора 49-летнему местному жителю, признанному виновным в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).  Его агрессивные собаки насмерть загрызли его же родственницу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Хойтобэе, где во дворе своего дома содержал трех крупных беспородных собак, две из которых находились в вольере, третья -  на цепи. Однако из-за плохого запора на двери вольера и слабых звеньев цепи собаки неоднократно срывались и свободно гуляли по двору. При этом они отличались агрессивным поведением, опасным для окружающих.

Пожилая родственница хозяина приехала к нему в гости 20 октября 2022 года. Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. Ночью 23 октября она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и с цепи, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Этот  вид наказания заключается в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без его изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

В случае злостного нарушения осужденным перечисленных в приговоре запретов и уклонения от исполнения обязанностей, суд по представлению специализированного государственного органа может заменить наказание принудительными работами или лишением свободы.

Фото: buryatia.sledcom.ru/ Место происшествия: вольер, где содержались собаки
Теги
собаки нападение женщина гибель

Все новости

В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу
04.04.2023 в 17:38
Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии
04.04.2023 в 17:18
В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку
04.04.2023 в 17:00
В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей
04.04.2023 в 16:58
Бурятия создаст совместный свинокомплекс с Монголией
04.04.2023 в 16:18
Жителя Бурятии осудили за особо жестокое убийство
04.04.2023 в 16:08
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус школы №19
04.04.2023 в 15:50
В Бурятию снова вернется снег
04.04.2023 в 15:48
В Улан-Удэ автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
04.04.2023 в 15:12
В Бурятии в Кяхтинском районе из-за кори отменили массовые мероприятия
04.04.2023 в 14:05
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
Группа «Намгар» начала гастроли по районам Бурятии
Звезда world music теперь входит в состав театра «Байкал»
04.04.2023 в 17:18
В центре Улан-Удэ неправильно припаркованные автомобили забрали на штрафстоянку
Подобные рейды власти обещают проводить регулярно
04.04.2023 в 17:00
В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей
По сравнению с январем 2022 года она выросла на 17,5%, утверждают статистики
04.04.2023 в 16:58
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус школы №19
Здание откроется 1 сентября и позволит убрать третью смену
04.04.2023 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru