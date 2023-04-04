В Бурятии осужден владелец собак, которые насмерть загрызи его родственницу

В Бурятии суд счел достаточными для вынесения приговора 49-летнему местному жителю, признанному виновным в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Его агрессивные собаки насмерть загрызли его же родственницу, сообщили в Следственном управлении СКР по БурятииСледствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Хойтобэе, где во дворе своего дома содержал трех крупных беспородных собак, две из которых находились в вольере, третья - на цепи. Однако из-за плохого запора на двери вольера и слабых звеньев цепи собаки неоднократно срывались и свободно гуляли по двору. При этом они отличались агрессивным поведением, опасным для окружающих.Пожилая родственница хозяина приехала к нему в гости 20 октября 2022 года. Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения. Ночью 23 октября она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера и с цепи, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Этот вид наказания заключается в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без его изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.В случае злостного нарушения осужденным перечисленных в приговоре запретов и уклонения от исполнения обязанностей, суд по представлению специализированного государственного органа может заменить наказание принудительными работами или лишением свободы.Фото: buryatia.sledcom.ru/ Место происшествия: вольер, где содержались собаки