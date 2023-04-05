Общество 05.04.2023 в 11:17

В Бурятии приостановили 385 исполнительных производств в отношении военных

Чтобы приостановить производство, необходимо подать заявление в УФССП
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии приостановили 385 исполнительных производств в отношении военных
С начала 2023 года в Бурятии приостановлено 385 исполнительных производств, возбужденных в отношении военнослужащих, сообщили сегодня в Управлении Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма задолженности по ним превышает 60 млн рублей.
 
В УФССП напомнили, что исполнительные производства в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в спецоперации, а также мобилизованных, подлежат приостановлению, если от них поступила соответствующая просьба.

Заявления о приостановлении исполнительных производств можно подать в УФССП Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1, и во всех районных отделенияхсудебных приставов.

Если военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление о приостановлении исполнительного производства за них могут написать близкие родственники.

Фото: «Номер один»
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спецоперация приставы

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