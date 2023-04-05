Общество 05.04.2023 в 13:49

Мэр Улан-Удэ оценил готовность нового корпуса для старшеклассников школы №32

Он существенно разгрузит основное здание школы, где учится почти 2,5 тысячи детей
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ оценил готовность нового корпуса для старшеклассников школы №32
Новый корпус, рассчитанный на 250 учеников в одну смену, значительно разгрузит основное здание школы №32 по улице Жердева в Улан-Удэ. Мэр города Игорь Шутенков осмотрел корпус, который откроет свои двери со следующего учебного года.

- Эта школа со сложной историей – здесь в Октябрьском районе 43-44 квартала – самые густонаселенные в нашем городе. Тут стесненные условия, свободной земли практически нет, а в школу №32 ходят почти 2,5 тысячи детишек – здесь, действительно, была большая угроза появления третьей смены. Поэтому приняли решение, нашли кусочек земли, заключили договор подряда и приступили к проектированию и строительству – это уникальный проект здания. Это будет профильная школа – будет физико-математическое, химико-биологическое направление и т.д. Надо отдать должное застройщикам, они приняли на себя удар, потому что приходилось одновременно делать проект, рабочую документацию, проходить экспертизу, закупать материалы и строить, - сказал Игорь Шутенков.


По его словам, сейчас школа ожидает поставку учебного оборудования, также планируется провести генеральную уборку.

В трехэтажном здании размещены учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный зал, актовый зал на 156 мест, есть мастерская кройки и шитья, кабинеты домоводства, библиотека, обеденный зал на 132 места с пищеблоком и многое другое.


- Результатом мы очень довольны, все очень ждали новое здание – оно разгрузит основной корпус. Появятся профильные классы, будет хорошее оборудование для образовательного процесса. В первую смену здесь будут учиться ученики 10-11 профильных классов, во вторую смену здесь будет обучаться 7-я параллель – у детей появится возможность заниматься технологией с новым современным оборудованием, - рассказала директор школы №32 Юлия Дикань.


Мэр Улан-Удэ также отметил, что к новой школе, как и всегда, будет построена подъездная дорога с тротуарами, обустроены парковочные места.


Учреждение возвели благодаря национальному проекту «Образование». В прошлом году по нацпроекту открылась самая большая школа на Дальнем Востоке – по улице Автотранспортной, в 2021 году открылся новый пристрой к школе №49 и школа №40.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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