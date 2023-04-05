Мэр Улан-Удэ оценил готовность нового корпуса для старшеклассников школы №32

- Эта школа со сложной историей – здесь в Октябрьском районе 43-44 квартала – самые густонаселенные в нашем городе. Тут стесненные условия, свободной земли практически нет, а в школу №32 ходят почти 2,5 тысячи детишек – здесь, действительно, была большая угроза появления третьей смены. Поэтому приняли решение, нашли кусочек земли, заключили договор подряда и приступили к проектированию и строительству – это уникальный проект здания. Это будет профильная школа – будет физико-математическое, химико-биологическое направление и т.д. Надо отдать должное застройщикам, они приняли на себя удар, потому что приходилось одновременно делать проект, рабочую документацию, проходить экспертизу, закупать материалы и строить, - сказал Игорь Шутенков.





В трехэтажном здании размещены учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный зал, актовый зал на 156 мест, есть мастерская кройки и шитья, кабинеты домоводства, библиотека, обеденный зал на 132 места с пищеблоком и многое другое.





- Результатом мы очень довольны, все очень ждали новое здание – оно разгрузит основной корпус. Появятся профильные классы, будет хорошее оборудование для образовательного процесса. В первую смену здесь будут учиться ученики 10-11 профильных классов, во вторую смену здесь будет обучаться 7-я параллель – у детей появится возможность заниматься технологией с новым современным оборудованием, - рассказала директор школы №32 Юлия Дикань.





Мэр Улан-Удэ также отметил, что к новой школе, как и всегда, будет построена подъездная дорога с тротуарами, обустроены парковочные места.





Новый корпус, рассчитанный на 250 учеников в одну смену, значительно разгрузит основное здание школы №32 по улице Жердева в Улан-Удэ. Мэр города Игорь Шутенков осмотрел корпус, который откроет свои двери со следующего учебного года.По его словам, сейчас школа ожидает поставку учебного оборудования, также планируется провести генеральную уборку.Учреждение возвели благодаря национальному проекту «Образование». В прошлом году по нацпроекту открылась самая большая школа на Дальнем Востоке – по улице Автотранспортной, в 2021 году открылся новый пристрой к школе №49 и школа №40.Фото: мэрия Улан-Удэ